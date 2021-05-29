В МИД оценили вероятность скорой встречи Зеленского и Путина

Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин заявил, что на сегодняшний день между Украиной и Россией нет договоренности о встрече президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина. Кроме того, на данный момент отсутствует согласованная повестка такого мероприятия.

Об этом Енин сообщил в эфире телеканала "Украина 24". Он отметил, что украинская сторона активно работает на всех уровнях над вопросом восстановления мира. По его словам, это деликатный вопрос, а формирование о факте договоренности происходит именно тогда, когда эта договоренность достигнута до конца.

"На сегодняшний день такой договоренности, к сожалению, нет. Также нет согласованной повестки дня. Соответственно, мы можем только продолжать наращивать наши усилия как на национальном уровне, так и привлекать наших партнеров по "нормандскому формату", более активно сотрудничать с американскими партнерами, для того, чтобы вопрос мира как можно скорее продвигался вперед", – добавил замглавы МИД.

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Напомним, ранее Енин заявлял, что президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский проведут переговоры. Они должны состоятся перед встречей американского лидера с руководителем РФ Владимиром Путиным.

Как сообщал OBOZREVATEL, встреча президентов США и России состоится 16 июня в Женеве (Швейцария). Байден намерен среди прочего затронуть тему суверенитета и территориальной целостности Украины.