Зеленский провел переговоры с советниками фаворитов Франции и Германии. Главные итоги

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 11 января, провел переговоры с советником канцлера Германии по внешней политике Йенсом Плэтнером и дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном. В ходе встречи собеседники обменялись мнениями по активизации работы в рамках Нормандского формата.

Плитнер и Бонн посетили Киев после переговоров, проведенных в Москве. Об этом сообщили в Офисе Президента.

Зеленский приветствовал усилия партнеров, которые они продолжают прилагать к практическому выполнению договоренностей лидеров Нормандского формата, достигнутых во время Парижского саммита в декабре 2019 года.

Он также заявил, что сейчас пора предметно договариваться о прекращении конфликта на Донбассе, и во время нового саммита Киев готов к необходимым решениям.

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Со своей стороны глава ОПУ Андрей Ермак подчеркнул, что Украина остается преданной дипломатическому пути урегулирования. Особое внимание он уделил необходимости соблюдения режима тишины на Донбассе, обмену пленных и открытию КПВВ.

Стороны договорились продолжить усилия по возобновлению работы в Нормандском формате на всех уровнях. Они также ожидают, что Российская Федерация поддержит эти усилия и будет способствовать выполнению решений Парижского саммита.

В Москве в четверг, 6 января, прошла встреча политических советников лидеров "нормандской четверки" для обсуждения военного конфликта на востоке Украины. Переговоры состоялись без украинской стороны.

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц предложили организовать встречу лидеров "нормандских" стран (Украина, Россия, Франция и Германия). Такие переговоры могут провести уже в ближайшие недели.

Ранее в Германии выступили за переговоры с Российской Федерацией по ситуации вокруг Украины. Берлин готов к любому формату диалога с Кремлем.

США и их союзники не конкретизируют, какие инструменты будут задействованы против Российской Федерации в случае полномасштабной агрессии против Украины, чтобы не дать Кремлю возможность подготовиться. Известно только, что это будет смесь жестких экономических санкций.

В понедельник, 10 января, в Женеве прошла встреча делегаций Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки, посвященная вопросу "гарантий безопасности" и деятельности НАТО. В преддверии представители стран провели беседу в узком кругу, на которой представители РФ предусмотрели сложные переговоры.

На встрече обсуждался вопрос Украины. Особое внимание делегации обещали уделить проблеме накопления войск РФ на российско-украинской границе и обсуждению плана вступления Украины в НАТО.