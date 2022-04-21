Байден объявил о новом масштабном пакете военной помощи Украине на $800 млн

США направляют Украине новый пакет военной помощи на $800 млн, включающий тяжелую артиллерию и 144 тысячи снарядов, а также беспилотники. Об этом заявил президент США Джозеф Байден, его заявление транслирует "Голос Америки".

Американский лидер снова выразил восторг героизмом и профессионализмом украинских воинов. Он подчеркнул: на фоне подготовки Россией нового наступления на востоке Украины, США и партнеры договорились поддержать украинское войско, чтобы оно могло противостоять российским агрессорам. И делать это, сказал Байден, страны партнеры будут максимально быстро.

"На прошлой неделе я подписал пакет на 800 млн долларов, куда входят, в том числе, артиллерийские системы, БТРы и оборудование, которое необходимо украинским воинам в условиях интенсификации военных действий", - сказал Байден.

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