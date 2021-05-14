Санкции против воров, кибербезопасность и "очистка" Конча-Заспы: главные решения СНБО

В пятницу, 14 мая, под председательством президента Украины Владимира Зеленского состоялось экстренное заседание Совета безопасности и национальной обороны (СНБО). На нем в частности была принята Стратегия развития кибербезопасности и применены персональные санкции против преступников.

OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с главными решениями Совбеза (чтобы посмотреть видео доскролльте новость до конца страницы):

После принятия соответствующего закона были применены персональные санкции против 557 воров в законе, а также 111 иностранцев, которые являются криминальными авторитетами.

Ограничительные меры предусматривают блокировку активов, запрет въезда в Украину, отказ в предоставлении или отмена виз, вида на временное или постоянное проживание, разрешения на иммиграцию, отказ в продлении срока пребывания в Украине, невозможность приобретения гражданства Украины и принудительное выдворение.

Владимир Зеленский поручил провести полный учет земель и резиденций в Конча-Заспе и Пуще-Водице. В его рамках планируется установить перечень лиц, которые там проживают.

В целом речь идет о почти 400 гектарах заповедной земли и более 100 государственных зданиях и дачах.

На заседании СНБО приняли Стратегию кибербезопасности на ближайшие пять лет. Также было принято решение о создании мультиплекса MX-7 – сети эфирного цифрового вещания, которая улучшит доступ граждан Украины к информации. В нее войдут государственные каналы и общественные вещатели, а частные – на конкурсной основе.

OBOZREVATEL следил за главными заявлениями на брифинге онлайн:

17:55 – Начался брифинг по результатам заседания СНБО. Его транслировали на странице Офиса президента в Facebook.

17:58 – На заседании была принята Стратегия кибербезопасности на 5 лет. Второй шаг – это решение о создании и построении мультиплекса MX-7 для улучшения сигнала и коммуникации с украинцами. Доступ к нему получат государственные каналы и общественные вещатели, а частные – на конкурсной основе.

18:10 – Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что всего рассмотрели восемь вопросов. Продлили санкции против граждан и компаний РФ, которые заканчивались в мае.

18:11 – Были введены санкции против 557 воров в законе, а также 111 иностранцев, которые являются криминальными авторитетами.

18:13 – Владимир Зеленский поручил провести аудит и разобраться с владельцами ряда земель в Конча-Заспе (71 дом) и Пуще-Водице (32 дома). Данилов отметил, что там живут люди со "странными фамилиями" и нужно узнать, на каком основании они там оказались.

18:17 – Украина обратится к странам Запада, которые ввели санкции против граждан Украины, чтоб получить подробную информацию о том, почему было принят такое решение. После этого СНБО может ввести против них свои санкции.

Украина проверит 61 гражданина нашей страны, против которых были введены ограничения в США.

18:22 – Законопроект о статусе олигархов находится на этапе разработки. После этого президент подаст его на рассмотрение в Верховную Раду.

18:26 – Брифинг по результатам заседания СНБО подошел к концу.

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