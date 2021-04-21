Зеленский ввел в действие санкции СНБО против 13 человек и 95 компаний. Список

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 21 апреля, подписал указ о введении санкций Совета национальной безопасности и обороны против 13 лиц и 95 компаний, причастных к контрабанде.

Документ (№169/2021) был опубликован на сайте Офиса президента. Он вступает в силу со дня опубликования (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

Указ президента, в частности, предусматривает:

блокировку активов;

полное прекращение торговых операций;

предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;

запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества резидентами иностранного государства;

запрет на совершение сделок с ценными бумагами;

запрет выдачи разрешений, лицензий Национального банка Украины на осуществление инвестиций в иностранное государство и другие меры.

Ограничения будут действовать три года. Среди юридических лиц, по которым Украина решила ударить санкциями, две фирмы из России – "Дорлидер" и ООО "Гранит-00".

Полный список лиц, которые попали под ограничительные меры (напомним, перечень без одной фамилии ранее попал в СМИ):

Куршутов Сеяр Османович. Черепинский Александр Ефимович. Кукоба Эдуард Яковлевич. Доронин Олег Владимирович. Мелконян Тигран Сасуникович. Полуситок Владимир Михайлович. Аминев Денис Марселович. Сердюк Сергей Павлович. Грибанов Михаил Александрович. Попов Андрей Юрьевич. Богданов Олег Валерьевич. Дворак Юрий Николаевич. Амирханян Араик Хачикович.

Этот пакет санкций приняли на заседании СНБО 15 апреля.

Контроль за выполнением решения Совета нацбезопасности и обороны возложено на секретаря ведомства Алексея Данилова.

Как писал OBOZREVATEL, ранее СМИ сообщили, что Зеленский своим указом прекратил гражданство Украины Вадима Альперина, Араика Амирханяна и Александра Еримичука, против которых ранее были введены санкции СНБО в связи с их контрабандной деятельностью.