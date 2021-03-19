Данилов объявил о санкциях против ряда компаний: всплыла связь с Фуксом

В пятницу, 19 марта, Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о введении санкций против ряда компаний в контексте недропользования.

Об этом во время брифинга по результатам заседания сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Речь идет о компаниях "Геоконект", "Глобалгеоинвест", "Транссетгео", "Геопост", "Геовертикаль", "Геотаргет", "Надрапрайм", "Геофорс", "Геостенс", "Надравестгруп", "Надрапорстир", "Инфогеотренд", "Екогазальянс", "Епивал Энерджи", "ПроФин нефти" и "Бест Гео".

В отношении них применен максимальный вид санкций.

Примечательно, что один из журналистов, участвовавших в брифинге, указал на связь большинства компаний с олигархом Павлом Фуксом. Данилов не стал официально подтверждать связь, однако данные не опроверг.

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