Зеленский пообещал всем украинцам деньги на счет к совершеннолетию

В Украине в ближайшее время намерены ввести механизм накопления средств на образование украинцев.

Речь идет об экономическом паспорте, заявил в своем видеообращении 19 марта президент Владимир Зеленский (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По словам главы государства, этот документ позволит всем детям, рожденным в Украине, до того, как им исполнится 18 лет получать средства от пользования и добычи недр.

"Скоро мы предложим механизм для воплощения одного из моих предвыборных обещаний – а именно – экономического паспорта украинца", – сказал Зеленский.

Он добавил, что деньги будут накапливаться на персональном депозитном счете в банке, а затем по достижению совершеннолетия их можно будет потратить на получение высшего образования.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кабинет министров постановил создать Единый государственный веб-портал цифрового образования "Дія. Цифрова освіта".

Ресурс должен сделать цифровую грамотность доступной для людей всех категорий и социальных групп, а также обеспечить доступ к бесплатному образованию в онлайн-режиме.