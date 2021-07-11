Зеленский прибыл на переговоры в Германии: первое фото

В воскресенье, 11 июля, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Германию. Он пробудет в стране два дня.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, глава государства проведет ряд встреч, в частности с Федеральным президентом Франко-Вальтером Штайнмайером и Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

Состоится также встреча с председателем Христианско-демократического союза, премьер-министром федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армином Лашетом.

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Добавим, что Зеленский говорил, что хочет обсудить с канцлером Меркель "Северный поток-2". Он уточнил, что намерен затронуть тему энергетической безопасности в контексте строительства газопровода.

Ранее чрезвычайный и полномочный посол ФРГ в Украине Анка Фельдгузен назвала хорошим знаком, что канцлер хочет обсудить с Зеленским ряд вопросов.

Напомним, что ранее Меркель предложила провести саммит вместе с лидером страны-агрессора России Владимиром Путиным. Чем это может обернуться для Украины, читайте в материале OBOZREVATEL.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский обратился к кандидатам на должность канцлера Германии. Он задал им много вопросов, которые среди прочего касаются будущего нашей страны в НАТО и Европейском Союзе.