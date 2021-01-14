Зеленский поздравил украинцев со снежной зимой: ему припомнили тарифы, Буковель и вакцины. Фото

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с наступлением "настоящей" зимы и вызвал негативную реакцию пользователей сети.

На своей странице в Facebook он опубликовал фотографию из окна Офиса президента на Банковой, на которой видно заснеженную улицу (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Банковая. Наконец-то зима. 14 января. Теперь точно – с Новым годом", – сказано в подписи под снимком.

Это вызвало негативную реакцию украинцев, которые припомнили ему отдых в Буковели; отсутствие в Украине вакцины от коронавируса, когда во многих странах, в том числе и соседних, вакцинация уже началась; а также повышение тарифов на коммунальные услуги.

Также отреагировал и политтехнолог Тарас Березовец.

"Владимир Александрович, беда, народ взбунтовался против тарифов на газ... - Владимир Александрович, тут Штаты санкции против Дубинского ввели... - Владимир Александрович, тут с вакциной в стране ж*па... - Ой, да что вы о скучном, посмотрите, какой снег выпал. Айда на коньках кататься!" – с иронией отметил он.

При этом некоторые из пользователей сети вступились за главу государства.

Напомним, что Украинцы в январе получили обновленные платежки за коммуналку: газ и отопление резко подорожали. Из-за этого по стране прокатилась волна стихийных протестов против повышения тарифов.

Также Украина пока остается без вакцины от коронавируса. Ожидается, что украинцев начнут прививать в конце февраля – в начале марта. Минздрав рассматривает четыре препарата, но пока ни один из них официально не получен.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появились фото Владимира Зеленского с отдыха на курорте Буковель в Карпатах. Глава государства фотографировался там с украинцам и позировал им для селфи.