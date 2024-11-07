В Конгресс США прошел уроженец Украины, свидетельствовавший против Трампа по делу об импичменте

Евгений Виндман, демократ и уроженец Украины, одержал победу на выборах в Палату представителей США в Виргинии. Его избрание стало важным событием для Демократической партии, стремящейся сохранить большинство в Палате представителей.

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Об этом сообщает The New York Times. В гонке участвовали два ветерана армии, оба юриста, и проводились специальные выступления для большого контингента ветеранов и федеральных служащих округа.

49-летний Виндман, ветеран армии США и юрист, заменит демократку Эбигейл Спанбергер, решившую баллотироваться на должность губернатора.

Он является братом-близнецом Александра Виндмана — бывшего офицера армии США и эксперта по Европе в Совете национальной безопасности. Оба брата стали известны после того, как свидетельствовали против Дональда Трампа по делу об импичменте, связанном с телефонным разговором Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Этот разговор, состоявшийся в 2019 году, вызвал волну возмущения: братья Виндманы выразили обеспокоенность, что тогдашний президент США мог оказать давление на Украину, пытаясь склонить ее к расследованию Джо Байдена, который в то время был его главным политическим оппонентом.

Евгений Виндман, занимавший должность заместителя юридического советника Совета национальной безопасности, в 2020 году был уволен с этой должности администрацией Трампа.

Напомним, 6 ноября стало известно, что Трамп одержал победу на выборах в США. Республиканец набрал 270 голосов избирателей, необходимых для победы.

Как сообщал OBOZ.UA, после объявления о победе Дональда Трампа на президентских выборах в США букмекеры начали принимать ставки на то, сможет ли он прекратить войну в Украине в течение 90 дней после вступления в должность. Пока ставки колеблются в диапазоне от 36% до 56%.

Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что после победы на президентских выборах Дональд Трамп будет пытаться установить связь с российским диктатором Владимиром Путиным. Новый президент США может позвонить главарю Кремля, чтобы быстро заключить соглашение о прекращении войны.

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