По состоянию на конец 2024 года такая грозная на бумаге и агитационных видеороликах, военная сила Российской федерации более двух лет не может взять небольшой городок в Донецкой или Луганской областях Украины, а если и завоевывает его, то от города остаются горы строительного мусора в степи. Тогда, в лучшем случае, найдя погнутую простреленную дорожную табличку с названием населенного пункта, или на фоне чудом уцелевшего угла какого-то разрушенного дома, визжа в щенячьей радости, на точку из всех щелей устремляются "мужественные военкоры". Расталкивая друг друга локтями, практически в прямом смысле этого слова, они, вместе со своими камерами, тихо сникают перед тик-ток съемками "героизма Ахмата". Понуро потупив голову, ждут своей очереди пока кавказские любители коз и овец, запечатлеют, как они героически берут развалины, ожидая от своего верховного клоуна очередного ордено- и звездопада. Затем, одев броник с каской, с полудебильной улыбкой на лице, очередной кремлевский пропагандон, брызгая пеной на микрофон и камеру, с упоением будет рассказывать, как "великая армия не менее великого государства под руководством "величайшего светоча и гения в мировой истории" и по совместительству "Верховнейшего" главнокомандующего "освободила" от людей, их животных и имущества, какой-то неизвестный для россиян украинский городок. Видео, возможно, будет сопровождаться интервью с каким-то местным сумасшедшим-ждуном, который на руинах своего дома будет рассказывать, как он дождался и как его освободили, или запуганными и не успевшими уехать женщинами пожилого возраста, которые, распахнутыми от страха глазами, глядя на свое нехитрое, нажитое всю жизнь, а теперь уничтоженное "освободителями" имущество, что-то сбиваясь невпопад будут пытаться сказать по предварительно отработанному с ними тексту.

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Глядя на это достижение "второй армии мира", положившей ради картинки за указанный период несколько десятков тысяч своих солдат в мясных штурмах, невольно вспоминаешь браваду нарратива кремлевского агитпропа о "возьмем Киев за три дня", о котором в конце февраля 2022 года вещали "из каждого утюга" вещали все федеральные телеканалы и даже один союзный усатый бульбафюрер.

Затем наступило прозрение от того, что война за украденные украинские территории и похищенных и вывезенных украинских детей, натолкнулась на героизм украинского народа и мужество украинских Сил обороны, а кадры массовой самоорганизации украинского общества, самоотверженного народного сопротивления вызвали восхищение во всем мире. Как следствие, вокруг Украины, как жертвы ничем не спровоцированной агрессии, практически и объединился весь мир, или скорее весь передовой мир. Неужели кремлевским "вечно молодым" ботоксным старцами не было изначально понятно, что копирование нацистской Германии до добра не доводит, что вчерашние партнеры – ведущие страны мира, теперь презрительно и брезгливо смотрят в сторону бестолкового плешивого карлика, который сам не может дать себе аргументированный и четкий ответ на вопрос – "а зачем?"

Можно еще пыжиться и надувать щеки, показывая, как от тебя "все в этом мире зависит", блуждать лабиринтами и темными закоулками своего дряхлеющего мозга, выживая "из ума", строить геополитические конструкции и заниматься прочим стратегическим моделированием, гамбитами и "многоходовочками" и делиться "мудростью" с телеэкранов, представляя себя "богоравным солнцеликим небожителем", но внимание международных санитаров уже привлечено. И окна твоей палаты неумолимо закрываются решетками, укрепляется двери наружу, и устанавливаются мощные сейфовые замки, а по ее периметру подводится сигнализация. Пока еще пускают "посетителей" – это отщепенцы-изгои всего мира, которые были связаны с тобой в предыдущие десятилетия, периодически о твоем состоянии справляются доктора международной политики – кто по телефону, а кто методом утреннего обхода, стремясь определить возможность и характер лечения, но уже всем все становится понятно, - болезнь поразила все системы и лечению не подлежит.

На недавнем саммите БРИКС, прошедшем в пока еще российской Казани, на очень неудобный вопрос британского журналиста ВВС Стивена Розенберга, спросившего кремлевского недомерка, а собственно, не видит ли он в своей картине мира, улетевшей куда-то в зазеркалье другой реальности, причинно-следственных связей между развязанной ним персонально "СВО" и обстрелами российской военной инфраструктуры, обстрелов военных объектов в городах, иностранных войск на территории РФ, и как следствие - потоков беженцев, измеряемых уже сотнями тысяч российских граждан из приграничных регионов? На что, старая гэбэшная маразматичка, ввергнувшая уже практически весь мир в войну, ответила главное – "я обиделась". То есть сколь-нибудь значимых причин, неразрешаемых непреодолимых разногласий, экзистенциальных противоречий, несущих угрозу для России, не существовало, как и резонных аргументов для вторжения. Была лишь обида, горькая и унизительная, что мальчика не зовут играться взрослые дядечки. То есть он просился, он умолял, он ставил ультиматумы, о том, что он боится оборонного блока НАТО, а его не слышали. До него, как и для большей части его подлизающего окружения, до сих пор так и не дошло, что от пещерных дикарей, пусть сидящих у нефтяно-газового океана, свободные люди ищут способ оградиться и защитится, видя порядки, царящие у этих дикарей. А он-то, этот мальчик, с 2001 года уже вырос, и не на четыре с половиной см платформы его ботиночек, а дорос в своем извращенном мышлении, до "Александрийского столпа". В лабиринтах игр разума своего сознания он уже "супер-мега-галактикос". А тут "недостойные черви" коллективного Запада, эти постоянно "загнивающие" неправославные, или точнее, неправоверные гейропейцы и америкосы, с почему-то застрявшей среди них Японией и еще несколькими мелкими (на карте) странами, не любят "великого многоходовочника" и играться не зовут, указывают постоянно на его "свое место". И началась месть обиженного ребятенка из питерской подворотни. "А давай-ка я, чтобы сказали: "Володя, а ну, иди сюда!", - начну кромсать людей в соседней стране, ведь после Грузии в 2008 г. мне за это ничего так и не было. А начнут пыхтеть, я им скидочку на углеводороды устрою и куплю еще по паре партий, и сразу рот заткнут" – подумалось выживающему из ума "величайшему лидору современности последних четверти века.

И полетели ракеты, двинулись колонны, развернулись концентрационные и фильтрационные лагеря, в цветущих украинских городах, селах и поселках открылись пыточные подвалы, комендатуры извращенцев-российских солдат, многие украинские дома стали местами изнасилований и убийств. В каждом таком населенном пункте разрыли массовые братские захоронения для ни в чем не повинных мирных граждан Украины. А все почему? Потому что стареющего, потерявшего связь с реальностью, не способного адекватно оценивать окружающую действительность, старого гэбэшника, мировые лидеры поставили на то место, которое он должен занимать в мире, соответственно уровню развития его страны в научной, образовательной, медицинской, экономической, технической, демографической и, наконец, правовой сферах. Место для России в G-7, выданное не просто с большим, а космическим авансом, Путин так и не оценил. При нем Россия стойко заняла место сырьевого придатка. Дело в том, что "свод обычаев" в понимании мирового устройства у него остался на уровне 60-х годов прошлого века, он полностью застрял в этой, уже пещерной парадигме взглядов на нынешний глобализующийся с каждой секундой мир. Он живет еще понятиями тех времен, конструкциями тех взаимоотношений, далекими от современной реальности и развития общества. СССР для него – это идеал государства, где покорные рабы за свой кусок колбаски сомнительного качества будут жить по правилам осажденной крепости, ненавидя вокруг всех свободных людей в мире, а в особенности тех, кто вырвался из орбиты Москвы и тоже начал дышать воздухом свободы. Такие попытки свободы в понимании их правителя надо пресекать в зародыше, все как у Булгакова в "Собачьем сердце": "мы их душили – душили, душили-душили….", и вот откуда берутся они - "денацификации" и "демилитаризации".

И вот "во второй армии" именно его мира, по факту представляющей из себя стадо свихнувшихся на насилии садистов-извращенцев, начался поголовный "падеж скота". На сегодняшний день по официальным данным украинской стороны и международных экспертов, численность утилизированных на войне в Украине российских военных составляет практически 700 000 особей. И это только" безвозвратные" боевые потери. Если же сюда добавить стандартное соотношение убитых к раненным в районе 1 к 3-4, получаем плюс 2-2,5 млн. навсегда искалеченных судеб. А если добавить сюда еще и стойкие психические расстройства, которые могут проявляться как сразу, так и с годами, в совершенно непредсказуемых ситуациях, то вопрос стоило ли все это отпадает сам собой. Никакие "новые земли", никакие демографические вливания из захваченных и вывезенных украинцев, в особенности детей, не стоят того, какое наследие оставит после себя эта война для России, или, скорее, для государств, возникнувших на месте, где она когда-то была на карте.

Сначала "величайший правитель всех времен, а также малыя и далёкия народы", не понимал "всей глубины глубин" внутреннего состояния своего войска. Верные гончие разбежались просить по миру "всего военного". Кто-то ухватился за возможность пополнить финансовое состояние, продавая свой и залежалый советский милитарный хлам даже не в три дорога, а, выручая, под час, и пять, и десять цен. Кто-то заливается дешевыми природными ресурсами, спускаемые оптом ниже себестоимости. Каждая из таких стран, преследует свой сиюминутный экономический интерес, наплевав на свои же долгосрочные перспективы. Ведь в мире, как в благородном обществе, ценится прогнозированность, понятийность и достоинство. Но, как говорят французы, revenons à nos moutons, или дословно "вернемся к нашим баранам".

Итак, величайший геостратег и мастер многоходовочек, не в состоянии адекватно оценивать окружающую действительность и способный лишь мелко гадить на мировой арене, откровенно ужаснулся необходимостью проведения мобилизации и снижения своего и без того летящего ко всем чертям в пропасть рейтинга. Ужас перед возможным майданом под стенами Кремля, хватает за живот леденящими пальцами и опоясывает мертвой хваткой питона, удушая горло, дышит в затылок животным страхом народного протеста, как до боли знакомый смертельный выстрел прапорщика подвалах кагэбэшных застенков и концлагерей. Этот ужас Путин впервые ощутил в Берлине, когда немецкий народ в уже далеком октября 1990 года смел власть ненавистных старцев СЕПГ и коллег из Штази, и теперь он снова постучался со всей неотвратимостью.

Выход подсказал личный повар. Сначала он просто, как и пока мог, купался в золотом дожде своего венценосного недоимператора, а затем туго набивал карманы на воплощении своей идеи о трудоустройстве своих вчерашних сокамерников в частную военную компанию. Но не Африкой единой, где его ЧВК "Вагнер" мародерила как могла местные страны, склоняя их под китайскую экспансию. Пришлось выйти из жаркого климата и поучаствовать в бестолковой воне, развязанной своей Родиной против мирного соседа. Только в начале, никто из них не понимал глобальности характера и последствий этой войны, пока удерживаемой прогрессивным мировым сообществом, но стремящейся в любой момент перерасти в Третью мировую.

И только через год с четвертью после ее начала, мобилизованные зеки, прошедшие мясорубку украинской обороны, и чудом в ней выжившие, подсчитав потери и надышавшись на местности воздухом украинской свободы, подняли бунт в своей стране-зоне, с колючкой и вертухаями по периметру. Но воздух имеет свойство – его надо выдыхать. Поэтому бунт в июне 2023 года был не долгим и закончился ничем.

Но вот страх правителю он напомнил. И тот сделал срочные выводы, нарастив круглосуточную пропаганду, увеличив выплаты за заключение контракта с ВС РФ, вмонтировав ЧВК в армейские структуры, попутно проведя депопуляцию малых народов России "на всякий случай", чтобы не было бунтов "национальных окраин".