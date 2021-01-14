Зеленський привітав українців зі сніжною зимою: йому пригадали тарифи, Буковель та вакцини. Фото

Президент України Володимир Зеленський привітав українців із настанням "справжньої" зими і викликав негативну реакцію користувачів мережі.

На своїй сторінці у Facebook він опублікував фотографію з вікна Офісу президента на Банковій, на якій видно засніжену вулицю (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

"Банкова. Нарешті зима. 14 січня. Тепер точно – з Новим роком", – ідеться у підписі під знімком.

Це викликало негативну реакцію українців, які пригадали йому відпочинок у Буковелі; відсутність в Україні вакцини від коронавірусу, коли в багатьох країнах, зокрема й сусідніх, вакцинація вже почалася; а також підвищення тарифів на комунальні послуги.

Також відреагував і політтехнолог Тарас Березовець.

"Володимире Олександровичу, біда, народ збунтувався проти тарифів на газ ... - Володимире Олександровичу, тут Штати санкції проти Дубінського ввели ... - Володимире Олександровичу, тут із вакциною в країні ср*ка ... - Ой, та що ви про нудне, подивіться, який сніг випав. Гайда на ковзанах кататися!" – з іронією зазначив він.

Водночас деякі з користувачів мережі заступилися за главу держави.

Нагадаємо, що Українці в січні отримали оновлені платіжки за комуналку: газ і опалення різко подорожчали. Через це країною прокотилася хвиля стихійних протестів проти підвищення тарифів.

Також Україна поки залишається без вакцини проти коронавірусу. Очікують, що українцям почнуть робити щеплення наприкінці лютого – на початку березня. МОЗ розглядає чотири препарати, але поки жодного з них офіційно не отримано.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилися фото Володимира Зеленського з відпочинку на курорті Буковель у Карпатах. Глава держави фотографувався там з українцям і позував їм для селфі.