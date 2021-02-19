Зеленский пояснил вето на закон о возвращении конкурсов на госдолжности

Президент Украины Владимир Зеленский пояснил, почему наложил вето на закон, который возвращает проведение конкурсов на должности в государственных органах.

Глава государства попросил вернул законопроект с просьбой изъять норму об ограничении исполнения полномочий заместителями министра, если должность министра является вакантной, передает пресс-служба ОП.

По мнению президента, такая норма в законе является неприемлемой, ведь нарушаются конституционные нормы относительно назначения по представлению премьер-министра членов правительства Украины.

"Если в течение длительного времени народные депутаты не назначают министра – а такое не раз у нас бывало, – эти нормы закона приведут к параличу деятельности всего министерства. В стране, которая воюет и борется с коронакризисом, когда решение нужно принять немедленно, такое недопустимо", – пояснил Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 декабря 2020 года Рада провалила назначение Юрия Витренко вице-премьер-министром – министром энергетики. Позднее премьер-министр Денис Шмыгаль назначил его первым заместителем министра. В отсутствие полноправного главы ведомства он автоматически стал и.о. министра.

28 января Шмыгаль снова предложил Раде назначить Витренко министром, однако парламентарии отказались поддерживать его кандидатуру.