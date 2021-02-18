Зеленский забраковал закон о возвращении конкурсов на госдолжности

Президент Украины Владимир Зеленский ветировал закон, который должен был вернуть проведение конкурсов на должности в государственных органах.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады. Согласно данным в карточке документа, он возвращен с предложениями президента.

"Готовится на рассмотрение с вето президента", – сказано в графе о состоянии прохождения.

Напомним, что закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины о возобновлении проведения конкурсов на должности государственной службы и других вопросов государственной службы" в парламенте приняли 16 февраля. С апреля на период действия карантина проведение таких конкурсов было отменено.

При этом в документ была внесена поправка, которая дает право исполняющему обязанности министра принимать решение о распоряжении бюджетными средствами и подписывать приказы министерства.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 декабря 2020 года Рада провалила назначение Юрия Витренко вице-премьер-министром – министром энергетики. Позднее премьер-министр Денис Шмыгаль назначил его первым заместителем министра. В отсутствие полноправного главы ведомства он автоматически стал и.о. министра.

28 января Шмыгаль снова предложил Раде назначить Витренко министром, однако парламентарии отказались поддерживать его кандидатуру.