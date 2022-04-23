Зеленский: после победы мы будем одной из самых сильных стран в Европе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наше государство будет одной из сильнейших стран Европы после победы над российскими оккупантами. Он отметил, что "у нас нет другого выхода".

Об этом глава государства сказал в субботу вечером, 23 апреля, во время пресс-конференции насчет войны в Украине. Мероприятие транслировалось в эфире национального телемарафона.

"Я считаю, что мы станем одним из самых крепких государств Европы. Не потому, что мы особые – хотя я считаю, что это так. А потому, что у нас нет другого выхода. Это реалии, с которыми у нас соседство", – подчеркнул гарант .

Видео дня

Он считает, что после победы в этой кровавой войне Вооруженные силы Украины будут самой опытной и профессиональной армией. При этом мы не будем воевать.

Напомним: Зеленский заявил, что Россия с высокой долей вероятности не напала бы на Украину, будь она членом НАТО. И то, что ее так и не приняли в состав Альянса, является большой стратегической ошибкой.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 апреля президент Украины Владимир Зеленский дал большую пресс-конференцию насчет войны в Украине. Он встретился с украинскими и иностранными журналистами в метро.

Гарант говорил в частности о возможных переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным, наказании для всех причастных к войне и причинах нападения России.

Главное из того, о чем сказал глава государства, вы найдете по ссылке.