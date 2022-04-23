Войны могло бы не быть, если бы Украину приняли в НАТО, – Зеленский

Россия с большой долей вероятности не напала бы на Украину, если бы она была членом НАТО. И то, что ее так и не приняли в состав Альянса, является большой ошибкой.

Об этом во время пресс-конференции заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул: Украина однозначно усилила бы Альянс.

"Это большая ошибка, что НАТО за многие годы не нашло места, времени и возможности принять Украину в свой состав. Сейчас все видят: мы бы их только усилили. И также все видят, что вероятность неначала Россией войны в таком случае была бы высокой", – подчеркнул Зеленский.

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