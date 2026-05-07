В Австрии разоблачили российских шпионов, действовавших под дипломатическим прикрытием. МИД Австрии объявил персонами нон грата трех российских дипломатов. Министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер объявила о высылке трех российских дипломатов, которых австрийские власти подозревают в шпионаже. Основанием для обвинений стала причастность дипломатов к проведению радиотехнической разведки при аномальном скоплении разведывательного оборудования и антенн на крыше российского дипломатического учреждения. Все трое упомянутых российских дипломатов уже депортированы из страны. В целом, за последние пять лет Австрия выслала 14 российских дипломатов.

Официальное заявление Министерства иностранных дел Австрии о разоблачении противоправной деятельности и последующей высылке трёх российских дипломатов, которые, используя свой иммунитет, занимались шпионской деятельностью, в очередной раз свидетельствует о том, что Москва продолжает рассматривать ЕС как стратегического противника, с которым находится в состоянии гибридной войны. Решение Австрии о выдворении российских шпионов подтверждает деструктивную деятельность спецслужб РФ в Европе, действующих под дипломатическим прикрытием и использующих посольства как инструмент для ведения разведывательной деятельности, что нарушает нормы международного права и подрывает европейскую систему безопасности.

Масштабы разведывательно-подрывной деятельности Кремля в Австрии свидетельствуют о том, что Москва на протяжении длительного времени использует территорию этой страны как разведывательный центр для организации и реализации мероприятий, направленных против основ национальной безопасности как самой Австрии, так и других государств ЕС. Большое количество радиотехнического оборудования на крыше российского дипломатического учреждения в Вене свидетельствует о превращении посольства РФ в мощную "точку" российской радиоразведки в Европе. В связи с высокой концентрацией офисов международных организаций — ООН, ОБСЕ, МАГАТЭ и ОПЕК — в Австрии, спецслужбы России направляют усилия на техническое проникновение в защищённые каналы связи и перехват информации с ограниченным доступом, циркулирующей в указанных международных организациях.

Принятие органами контрразведки Австрии мер по принудительному выдворению российских дипломатов из страны пребывания ослабляет возможности РФ по несанкционированному получению закрытых данных, циркулирующих как в самой Австрии, так и в представительствах международных организаций, расположенных на её территории. Учитывая наличие у российских дипломатов иммунитета, досрочное прекращение их полномочий и выдворение из страны является эффективным методом предотвращения нанесения ущерба национальным интересам Австрии и защиты её государственной безопасности.

В Италии также разоблачили российскую шпионскую сеть. Итальянские спецслужбы выявили в Милане связанную с российской разведкой шпионскую сеть. Двух итальянских бизнесменов обвиняют в том, что они согласились помогать российским спецслужбам и по их заданию планировали установку видеорегистраторов в миланских такси и создание контролируемой сети "безопасных домов" для их нужд, обеспечивая таким образом условия для укрытия российских сил и средств, а также проведения визуальной разведки в условиях города. Кремль рассматривает Италию как важный плацдарм для развёртывания шпионских сетей с целью сбора данных о западной оборонной инфраструктуре, учитывая её географическое положение и членство в НАТО. Создание законспирированной сети "безопасных домов" и установка камер наблюдения демонстрируют агрессивную сущность РФ и свидетельствуют о возможной подготовке к проведению провокаций и созданию предпосылок для будущих диверсий на объектах критической и военной инфраструктуры Италии. Несмотря на лояльную внешнеэкономическую политику итальянского правительства по отношению к России, спецслужбы РФ пытаются усилить разведывательную деятельность в стране. Такая деятельность российских спецслужб создаёт угрозы для безопасности гражданского населения и критической инфраструктуры Италии.

В то же время Лондон высылает российского дипломата по подозрению в шпионаже. Министерство иностранных дел Великобритании отозвало аккредитацию российского дипломата в ответ на высылку из Москвы второго секретаря британского посольства Янса ван Ренсбурга, которого российская ФСБ обвинила в "разведывательной деятельности". Лондон решительно осудил действия Кремля, назвав их "злонамеренной клеветнической кампанией" и частью более широкой агрессивной стратегии РФ по подрыву дипломатической работы и запугиванию персонала. Отзыв аккредитации российского дипломата в Великобритании способствует ослаблению разведывательных возможностей российских спецслужб, использующих дипломатическое прикрытие для своей работы. Россия официально рассматривает Великобританию как враждебное государство и ведёт на её территории активную шпионскую деятельность, включающую как классический сбор информации, так и организацию и планирование диверсий на объектах военной и критической инфраструктуры.

При этом эксперты указывают на уязвимость Лондона перед гибридными угрозами со стороны РФ. Бывшая советница первой администрации Дональда Трампа Фиона Хилл в интервью изданию The Independent предупреждает о критической неподготовленности Великобритании к гибридной войне с Россией и глобальным конфликтам. На фоне усиления российской разведывательной активности вокруг британских подводных кабелей и газопроводов Лондон демонстрирует "разъедающую самоуверенность", игнорируя более 60 рекомендаций, представленных в рамках экспертного исследования "Стратегический обзор обороны Великобритании до 2025 года". Фиона Хилл была одной из соавторов данного исследования по укреплению национальной устойчивости Великобритании. По её словам, страна остаётся уязвимой к атакам на критическую инфраструктуру, не имеет эффективной защиты от дронов и ракет, а государственная система планирования — от медицины до продовольственных запасов — признана "непригодной" к условиям масштабного кризиса. По её мнению, Великобритания должна срочно устранить пробелы в национальной обороне и защите стратегических инфраструктурных объектов, чтобы минимизировать риски гибридных атак со стороны РФ в случае масштабных диверсий или кибератак. Москва изучает уязвимые места британской критической инфраструктуры и национальной безопасности, используя выявленные недостатки для проведения атак с целью дестабилизации ситуации или планирования гибридных операций влияния.