Часто звучит критика социально-экономической культуры украинцев. Кто-то говорит о "совок в головах" и советском воспитании. Другие критикуют православие, мол, все православные страны бедные. И в первом, и во втором случае есть целесообразность. И есть еще более интересные и более глубокие причины. Сразу отмечу, сообщение очень общими тезисами.

Видео дня

Если где-то могла быть самая большая попытка реализации коммунистического проекта, то как раз в обществе с православной почвой. Все могут вспомнить, под конец существования Византии в Константинополе всю торговлю контролировали генуэзские и венецианские купцы. Императоры не просто так по глупости делали для них торговые приференции в обмен на всяческую поддержку городов-государств. В тогдашней ромейской/православной культуре к торговле было пренебрежительное отношение. Это еще античное наследие, граждане полиса не занимались торговлей. Сама система обороноспособности Византии базировалась на фемной системе, в основе которой было сельское хозяйство и обеспечение землей. Одновременно на Западе сама церковь занималась легитимизацией торговли. И причиной тому были не какие-то меркантильные желания. Эти разногласия Католицизма и Православия начались с 11 века.

Христианство априори базируется на античном наследии. В период Средневековья Церковь развивала античную философию, в силу тех текстов, которые были доступны. В 1085 году в ходе Реконкисты происходит отвоевание Толедо, где Запад заново открывает для себя труды Аристотеля. Это вызывает Возрождение 12 века, бешеными темпами развивается схоластика, вся западноевропейская культура и мировоззрение. Платон все это время для Запада известен лишь по некоторым комментариям других авторов. В 1439 году на Флорентийском соборе по объединению двух церквей, византийский философ Плетон засвидетельствовал фундаментальную разницу в мировоззрении католиков и православных. Рим базируется на Аристотельянстве, они не знакомы с Платоном, в то время как Константинополь развивался в русле Платонизма и Неоплатонизма. Плетон и подарил Козимо Медичи тексты Платона для перевода, но властитель Флоренции отдал предпочтение внезапно найденным текстам Гермеса Трисмегиста. Настолько Платон был малоинтересен для тогдашнего Запада. Аристотель и Платон писали и о торговле, и их взгляды были радикально противоположными.

Платон считал, что оптовой торговлей могут заниматься только иностранцы, неграждане полиса. Розничная торговля была сугубо инструментом перераспределения излишков среди граждан полиса и должна быть ограниченной. Он видел что политическое руководство должно жестко контролировать и регламентировать торговлю. Аристотель же положительно относится к оптовой торговле, как инструменту обеспечения полиса необходимым для общего блага. Это дало толчок к постепенной легитимизации торговли на Западе и началу накопления капитала.

Но не в православии причина украинской социальной и экономической организации. Пренебрежительное отношение к коммерции присуще всем архаичным и древним обществам. Платон писал утопии. Аристотель был чуть большим реалистом в условиях тогдашней полисной системы, которая была в глубоком кризисе. Древние греки и римляне мыслили символическими связями взаимозависимости.

Архаическое общество, те же индоевропейцы, это родоплеменная система. Отсюда наше кумовство и коррупция. В основе архаического экономического мировоззрения – глубокая привязанность к земле. В этой культуре мизерное социальное влияние ремесленников (тех, кто производит), а к торговле в обществе пренебрежение. Мы до сих пор так мыслим и такие пути экономического развития видим для Украины.