Байден пригласил Зеленского в Белый дом: президент Украины назвал месяц встречи

А посол України в Німеччині Андрій Мельник припустив, що глава РФ під час спільного саміту з президентом США може отримати пропозицію повернутися на міжнародну арену за умови, що російські війська покинуть територію Донбасу. Тоді Захід знову говоритиме з російським лідером на рівних.