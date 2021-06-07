Байден пригласил Зеленского в Белый дом: президент Украины назвал месяц встречи

Ольга Липич
Ольга Липич
Политика
1 минута
790
Владимир Зеленский и Джо Байден

Президент Украины Владимир Зеленский ответил за приглашение американского лидера Джо Байдена посетить Вашингтон. По его словам, встреча может состояться в июле.

Об этом он написал в своем Twitter после телефонного разговора с Байденом в понедельник, 7 июня. Зеленский отметил, что на ней будет обсужден вопрос сотрудничества между странами.

"Спасибо Джо Байдену за приглашение меня посетить Белый дом в июле во время нашего телефонного разговора. Я с нетерпением жду этой встречи, чтобы обсудить пути расширения стратегического сотрудничества между Украиной и США", – говорится в сообщении президента.

Видео дня
Байден пригласил Зеленского в Белый дом: президент Украины назвал месяц встречи

Отметим, разговор состоялся накануне встречи Байдена с президентом России Владимиром Путиным. Она запланирована на 16 июня. Глава американского государства заверил, что будет отстаивать суверенитет Украины и намерен выложить Путину план США на случай "пагубных действий" России.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Новость дополняется ..

УкраинаВладимир ЗеленскийДжо Байден