Байден пригласил Зеленского в Белый дом: президент Украины назвал месяц встречи
Президент Украины Владимир Зеленский ответил за приглашение американского лидера Джо Байдена посетить Вашингтон. По его словам, встреча может состояться в июле.
Об этом он написал в своем Twitter после телефонного разговора с Байденом в понедельник, 7 июня. Зеленский отметил, что на ней будет обсужден вопрос сотрудничества между странами.
"Спасибо Джо Байдену за приглашение меня посетить Белый дом в июле во время нашего телефонного разговора. Я с нетерпением жду этой встречи, чтобы обсудить пути расширения стратегического сотрудничества между Украиной и США", – говорится в сообщении президента.
Отметим, разговор состоялся накануне встречи Байдена с президентом России Владимиром Путиным. Она запланирована на 16 июня. Глава американского государства заверил, что будет отстаивать суверенитет Украины и намерен выложить Путину план США на случай "пагубных действий" России.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
експосол України в США Валерій Чалий зазначив, що на зустрічі Байдена і Путіна будуть вирішуватися серйозні проблеми відносин двох країн. За спиною України домовленостей не буде.
А посол України в Німеччині Андрій Мельник припустив, що глава РФ під час спільного саміту з президентом США може отримати пропозицію повернутися на міжнародну арену за умови, що російські війська покинуть територію Донбасу. Тоді Захід знову говоритиме з російським лідером на рівних.
Зі свого боку заступник голови МЗС Євген Єнін розповів, що Байден і президент України Володимир Зеленський проведуть переговори перед зустріччю американського лідера з Путіним.
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