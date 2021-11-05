Зеленский подписал закон об олигархах: что предусматривает

Президент Украины Владимир Зеленский подписал скандальный закон об олигархах. Он был принят Верховной Радой со взаимоисключающими нормами, но затем исправлен.

Об этом глава государства сообщил в своем Twitter. По его мнению, документ коренным образом меняет отношения между крупным бизнесом и политиками.

"Теперь все экономические игроки будут равны перед законом и не смогут покупать для себя политические привилегии. Сломать закон не дадим!" – добавил Зеленский.

Напомним, 23 сентября в Верховной Раде под давлением президента приняли закон "Об олигархах", который практически позволяет главе государства "назначать" олигархов и ограничивать их права. Это произошло еще до получения рекомендаций Венецианской комиссии, фактически, нарушая процедуру.

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В результате Украина стала первой страной мира, где бороться с олигархами решили не с помощью антимонопольного комитета, независимых судов и правоохранительных органов, а благодаря решению президента. И никто не может гарантировать, что "назначение" олигархов не будет избирательным, а такой статус хоть как-то изменит ситуацию в стране.

Определять "олигархов" будут по четырем критериям:

участие в политической жизни,

влияние на СМИ,

состояние от 80 млн долларов,

контроль над одним из товарных рынков.

Чтобы стать "олигархом", достаточно соответствовать трем из указанных характеристик. В законе прописаны всего две санкции, которые будут к ним применены:

олигарх не сможет вносить вклады в поддержку политических партий непосредственно или через своих партнеров,

такие бизнесмены и их компании не смогут участвовать в приватизации крупных государственных предприятий.

Таким образом, олигархами могут называться десятки и сотни украинских предпринимателей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в принятом Верховной Радой законе "Об олигархах" нашли взаимоисключающие правки. Одна норма свидетельствовала, что человек признается олигархом решением Совета национальной безопасности и обороны, а вторая – Национального агентства по предотвращению коррупции.

3 ноября депутаты устранили эти противоречия – вести реестр олигархов будет СНБО.