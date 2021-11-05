Зеленский подписал закон об олигархах: что предусматривает

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Политика
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Президент пообещал, что все экономические игроки будут равны перед законом

Президент Украины Владимир Зеленский подписал скандальный закон об олигархах. Он был принят Верховной Радой со взаимоисключающими нормами, но затем исправлен.

Об этом глава государства сообщил в своем Twitter. По его мнению, документ коренным образом меняет отношения между крупным бизнесом и политиками.

"Теперь все экономические игроки будут равны перед законом и не смогут покупать для себя политические привилегии. Сломать закон не дадим!" – добавил Зеленский.

Напомним, 23 сентября в Верховной Раде под давлением президента приняли закон "Об олигархах", который практически позволяет главе государства "назначать" олигархов и ограничивать их права. Это произошло еще до получения рекомендаций Венецианской комиссии, фактически, нарушая процедуру.

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В результате Украина стала первой страной мира, где бороться с олигархами решили не с помощью антимонопольного комитета, независимых судов и правоохранительных органов, а благодаря решению президента. И никто не может гарантировать, что "назначение" олигархов не будет избирательным, а такой статус хоть как-то изменит ситуацию в стране.

Определять "олигархов" будут по четырем критериям:

  • участие в политической жизни,

  • влияние на СМИ,

  • состояние от 80 млн долларов,

  • контроль над одним из товарных рынков.

Чтобы стать "олигархом", достаточно соответствовать трем из указанных характеристик. В законе прописаны всего две санкции, которые будут к ним применены:

  • олигарх не сможет вносить вклады в поддержку политических партий непосредственно или через своих партнеров,

  • такие бизнесмены и их компании не смогут участвовать в приватизации крупных государственных предприятий.

Таким образом, олигархами могут называться десятки и сотни украинских предпринимателей.

Скриншот поста Владимира Зеленского в Twitter

Как сообщал OBOZREVATEL, в принятом Верховной Радой законе "Об олигархах" нашли взаимоисключающие правки. Одна норма свидетельствовала, что человек признается олигархом решением Совета национальной безопасности и обороны, а вторая – Национального агентства по предотвращению коррупции.

3 ноября депутаты устранили эти противоречия – вести реестр олигархов будет СНБО.

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