В принятом законе об олигархах нашли взаимоисключающие правки

В принятом Верховной Радой законе об олигархах нашли взаимоисключающие правки. Юридическая ошибка была допущена в одной статье.

Об этом в Telegram-канал сообщил нардеп Алексей Гончаренко. Он рассказал, что в новом законе есть две взаимоисключающие нормы: одна гласит, что человек признается олигархом решением Совета национальной безопасности и обороны Украины, а вторая правка – Национальным агентством по предупреждению коррупции.

Нардеп Ярослав Железняк в своем Telegram-канале отметил, что теперь нужно будет повторно голосовать по статье 5, иначе закон не подпишут.

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"Учли одновременно три (396, 398, 406) правки, которые противоречат одна другой. Соответственно теперь хотят снова переголосовать статью 5 закона. Статья про то, как олигарх признается олигархом", – добавил он.

Однако представитель президента в КСУ, глава рабочей группы по законопроекту об олигархах Федор Вениславский сказал, что Рада не будет переголосовывать закон об олигархах. Статья 131 Регламента позволяет устранить противоречия в принятом документе до его подписания.

"Нам нужно всего лишь, применив статью 131 Регламента, переголосовать одну статью закона, где оказались противоречивые поправки, в той редакции, которую предложил комитет", – сказал он.

По его словам, была допущена техническая ошибка секретариатом комитета. Он добавил, что голосование по спорной статье должен назначить спикер Разумков. Поэтому дата будет зависеть от того, когда он вынесет этот вопрос в сессионный зал. Добавим, что нардеп повторно заразился коронавирусом и сейчас находится на самоизоляции.

Председатель ВР Дмитрий Разумков уже отреагировал на юридическую коллизию, и "поблагодарил" нардепов за поддержку его правки.

"Теперь НАПК по обращению специальной комиссии будет вносить лицо в реестр олигархов! Деолигархизация продолжается!" – написал он в Facebook.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Верховной Раде под давлением президента Владимира Зеленского приняли закон "Об олигархах", который фактически позволяет главе государства "назначать" олигархов и ограничивать их права. Это произошло еще до получения рекомендаций Венецианской комиссии, фактически, нарушая процедуру.