Депутаты Рады устранили противоречия в законе об олигархах: что изменилось

В Верховной Раде устранили противоречия в законе об олигархах. Из документа убрали противоречивые моменты в трех статьях.

Предложения комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки в трех голосованиях поддержали 249, 249 и 251 народный депутат соответственно. Трансляцию заседания парламента ведет телеканал "Рада" на YouTube.

В результате внесенных изменений, вести реестр олигархов будет Совет национальной безопасности и обороны, а не Национальное агентство по предупреждению коррупции.

Кроме того, нардепы 252 голосами призвали спикера Руслана Стефанчука немедленно подписать исправленный закон.

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