Зеленский по случаю годовщины 'референдума' в Крыму потребовал 'вернуть Украине украинское'

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власть прилагает усилия для возвращения контроля над временно оккупированным Россией Крымом.

Об этом он написал в своем Twitter. Пост глава государства посвятил годовщине так называемого российского "референдума" на полуострове 16 марта 2014 года.

"Семь лет назад Россия устроила фейковый референдум в Крыму. Украина впервые после незаконной аннексии подготовила Стратегию деоккупации и реинтеграции полуострова. Мы объединяем мир на базе "Крымской платформы", чтобы вернуть Украине украинское", – написал Зеленский.

Напомним: 16 марта 2014-го в Крыму и Севастополе прошел "референдум" о статусе полуострова, по итогам которого Россия незаконно аннексировала Крым. Голосованию предшествовало появление на полуострове российских военных, задержание и похищение проукраинских активистов.

Недавно в Украине приняли стратегию по возвращению Крыма. Экс-министр курортов и туризма АР Крым Александр Лиев озвучил ее приоритеты.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Министерстве иностранных дел Украины призвали страну-агресора Россию не заниматься "политическим буллингом" на теме оккупированного Крыма. Ведомство сравнило ее с вором.