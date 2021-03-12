Зеленский обсудил с президентом Австрии Крым и позвал его в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 12 марта, пригласил президента Австрии Александра Ван дер Беллена с женой принять участие в инаугурационном саммите "Крымская платформа". Мероприятие состоится 23 августа 2021.

Зеленский отметил, что для Украины важно поддерживать внимание мира к тому, что происходит на аннексированном Россией полуострове. Об этом сообщили на официальном сайте Офиса президента.

Украинский гарант ознакомил президента Австрии с инициативой по Крыму, а также пригласил его на празднование 30-й годовщины независимости Украины.

Стороны обсудили ситуацию на полуострове и пришли к выводу, что международные санкции против России должны оставаться в силе, пока Украина не восстановит свою территориальную целостность.

Напомним, ранее лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявил о веских основаниях ожидать, что президент США Джо Байден примет участие в международном саммите "Крымская платформа".

Кроме того, Юрий Грымчак спрогнозировал участие президента Турции Реджепа Эрдогана в "Крымской платформе". Франция заявила, что также готова стать частью саммита, чтобы обсудить разработку решений и механизмов деоккупации украинского полуострова.

Как сообщал OBOZREVATEL, в МИД Украины отметили, что реакция официальной Москвы на саммит "Крымская платформа", транслируемая спикером МИД РФ Марией Захаровой, была "чувствительной и нервной".

О том, как Украина будет возвращать оккупированный Крым – читайте в материале OBOZREVATEL.