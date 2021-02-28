В Украине заговорили об участии Байдена в 'Крымской платформе'

Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявил о веских основаниях ожидать, что президент США Джо Байден примет участие в международном саммите "Крымская платформа".

Его проведение запланировано на 23 августа в Киеве. Об этом он сказал на мероприятии по случаю Дня сопротивления оккупации Крыма и Севастополя, передает "Крим.Реалии".

"Президент подписал указ о создании "Крымской платформы". Мы возлагаем на это большие надежды. Многие страны мира, в том числе государства Совета Европы, США уже выразили согласие присоединиться. Хотя я точно не могу сказать, будут ли они представлены в этом году на саммите, но есть очень большие основания надеяться на то, что, в частности, и Джо Байден 23-го числа будет здесь. В любом случае, над этой темой мы очень тщательно будем работать", – отметил Джемилев.

По его мнению, создание "Крымской платформы" является значительным шагом на пути к деоккупации украинского полуострова. Он подчеркнул, что вопрос оккупированного Донбасса в определенной степени обсуждается на базе Минских договоренностей. Тогда как тему деоккупации Крыма глава РФ Путин вообще обсуждать не хочет.

"И нагло заявляет, что это земля России, и то, что там происходит, на оккупированной территории – это, мол, внутренние дела РФ. Но с этим, разумеется, ни Украина, ни мировое сообщество, ни в коей мере не могут согласиться, поэтому будут делаться необходимые меры по деоккупации", – заявил Джемилев.

Отметим: официального подтверждения планов американского лидера Джо Байдена принять участие в "Крымской платформе" пока не было.

Добавим также: раньше в Офисе президента поделились планами относительно большого азиатского турне Владимира Зеленского. А также анонсировали его официальный визит в США. В ОПУ говорят, что подготовка к этим поездкам продолжается.

Как сообщал OBOZREVATEL, в МИД Украины отметили, что реакция официальной Москвы по саммиту "Крымская платформа", транслируемая спикером МИД РФ Марией Захаровой, была "чувствительной и нервной".

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