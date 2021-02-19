"Россия должна убраться из Крыма": Украина запустила процесс возвращения полуострова, в Москве заметно занервничали

Накануне 30-летнего юбилея независимости Украины, 23 августа, впервые почти за 8 лет оккупации Россией Крыма, пройдет новосозданный саммит "Крымская платформа". С его помощью начинается возвращение аннексированного полуострова в состав Украины, даже несмотря на яростное сопротивление с российской стороны. Неделю назад это подтвердил также и Европейский парламент, призвав государства-члены ЕС предоставить данной инициативе всю необходимую поддержку.

Как же Украина будет возвращать Крым и почему он до сих пор является болезненным вопросом для России – читайте в материале OBOZREVATEL.

Поддержка территориальной целостности Украины самыми влиятельными странами мира и ведущими международными организациями является нашим главным козырем в переговорах с Россией по возвращению Крыма

Администрация США призвала остальные страны мира присоединиться к усилиям по деоккупации Крыма

Бремя аннексии должно стать непосильным для российского руководства, – заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова

За все 8 лет оккупации Крыма Россия отказывалась обсуждать ее на любой из международных площадок. Теперь же нервно и эмоционально просит Киев прислать приглашение для участия в саммите по возвращению полуострова

В Офисе президента заверили, что Крымская платформа не будет саммитом ради саммита. Международное сообщество примет совместную декларацию, с помощью которой Крым будут возвращать в состав Украины

Сначала проведение саммита планировали на май, однако из-за пандемии коронавируса и юбилейной даты 30-летия украинской независимости, перенесли на 23 августа.

"Решили совместить и провести два важных события одно за другим – саммит и празднование юбилея независимости (24 августа. – Ред.). Это будет способствовать участию как можно большего количества иностранных гостей", – объяснила OBOZREVATEL первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

По ее словам, Украина имеет широкую международную поддержку территориальной целостности, осуждение незаконной оккупации Крыма Россией и принципиальное неприятие ее политики, направленной на международную легализацию попытки аннексии полуострова. Об этом свидетельствуют многочисленные резолюции, заявления и решения ЕС, НАТО, ГА ООН, СЕ, ЮНЕСКО и других международных организаций и ключевых столиц, и это является главным козырем Украины в переговорах по возвращению Крыма.

"Политика непризнания попытки аннексии должна стать более эффективной. Санкции должны не только продолжаться, но и усиливаться и распространяться – содержательно и географически. Бремя оккупированного Крыма должно стать непосильным для российского руководства. Надеемся, что "Крымская платформа" консолидирует международное сообщество", – добавила Джапарова.

За все 8 лет оккупации Крыма Россия отказывалась обсуждать эту тему на любых международных площадках. Мол, вопрос Крыма для них закрыт и точка. Так же долго в Кремле не реагировали на идею с проведением "Крымской платформы", пока не припекло с водой.

В прошлом году в сентябре уже на самом полуострове возникла экологическая катастрофа из-за острой нехватки питьевой воды.

Теперь российские власти начали так называемую коммуникацию, намекая на свое участие посредством действий прежнего самоназванного прокурора Крыма, нынешнего депутата от "Единой России" и председателя комитета Госдумы по международным делам Наталью Поклонскую.

Еще с осени, с помощью в том числе и саммита, она пытается донести миру, что это Украина устроила в Крыму водный геноцид, потому что закрыла Северо-Крымский канал. До оккупации он обеспечивал полуостров пресной водой.

Хотя по международным законам, именно страна-оккупант несет полную ответственность за оккупированную ею территорию и жителей, которые там находятся.

Украина вернула вопрос Крыма на повестку дня украинского общества и международного сообщества, сказал в январском интервью OBOZREVATEL украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Мол, несмотря на позицию России, будто бы вопрос Крыма для них закрыт, их реакция на "Крымскую платформу" показала: Крым для России – открытая рана, на которую Украина сильно насыпала соли.

"С этой инициативой мы попали просто в яблочко. Крым – именно та тема, которая должна очень сильно болеть России. Из разных источников нам известно, что она будет прилагать немало усилий на всех уровнях, в том числе разведывательных, чтобы минимизировать успех саммита. Эта работа уже разворачивается. Но каждому делать свое. Мы вернем Крым и не должны ставить этот факт под сомнение ни на миг", – уточнил он.

Через несколько дней после выхода интервью "пришел ответ" и от Поклонской. Дескать, идея проведения такого саммита подпадает под статью Уголовного кодекса о нарушении территориальной целостности РФ. Она предусматривает 10 лет заключения. Но в тоже время намекнула – Россия может принять участие, если пригласите.

"Озвученный министром саммит "Крымской платформы" является сомнительным мероприятием, напоминает сбор заговорщиков по захвату части территории суверенного государства – России. Официального приглашения Москве Киев не прислал. Так что, готовы приглашать, товарищ министр? Приглашайте. Или закончилась бумага с краской в принтере? Адреса, пароли, явки известны. Электронные тоже – там не нужна бумага", – нервно отметила депутат в комментарии русскому интернет-изданию.

Кроме Поклонской, "чувствительная и нервная" реакция последовала уже со стороны официальной Москвы – спикера МИД РФ Марии Захаровой. В очередной раз было заявлено, что вопрос принадлежности Крыма "решен", и если Платформа будет заниматься деоккупацией полуострова – такой формат россиян "не интересует". Однако, если на саммите будут рассматривать "восстановление водоснабжения, подачи электроэнергии и снятия торговой и транспортной блокады Крыма" – россияне могут даже присоединиться к его работе.

"Цель Платформы – в координации и укреплении международных усилий, направленных на деоккупацию полуострова. Планируем пригласить Россию присоединиться к работе. Посмотрим, насколько конструктивным будет ее подход. Однако все мы уже готовы, что она будет прилагать немало усилий на всех уровнях для минимизации успеха саммита. Но предыдущая их многолетняя активность по обеспечению международной легализации попытки аннексии показала полный провал усилий", – подытожила Джапарова.

Постоянный представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич в комментарии OBOZREVATEL отметил, что участие России в саммите не так уж и важно. Самое главное, что процесс по деоккупации Крыма после 8 лет аннексии наконец-то стартовал.

"Россия – государство-оккупант, которое должно уйти оттуда. Не так важно, будет Россия участвовать или нет – важно в целом начать этот процесс. Он может начаться и без них, но финальная цель – деоккупация Крыма. Для того, чтобы она состоялась, нужно, чтобы Российская Федерация убралась оттуда прочь вместе со всеми своими войсками", – резюмировал Кориневич.

В Офисе президента также обещают, что Крымская платформа не будет саммитом ради саммита. Его участники должны принять и разработать декларацию, а также скоординировать международный инструментарий по деоккупации Крыма и защите прав украинцев, живущих там. Кроме европейцев, твердую поддержку крымскому саммиту выразила и Администрация США, и призвала остальные страны присоединиться к отпору российской агрессии.

Следовательно, как бы Россия ни выступала против проведения саммита "Крымская платформа", угрожая даже тюрьмой его участникам и инициаторам, лидеры самых влиятельных стран политического мира на такие тезисы даже не обращают внимания. Вердикт единодушный: Россия незаконно оккупировала Крым и должна отдать его Украине. А значит, саммиту быть при любых условиях, возвращение Крыма снова на повестке дня.