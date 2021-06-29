Зеленский – о судебной реформе: надеюсь, в законопроекте не удалось спрятать юридические "мины"

Президент Украины Владимир Зеленский поприветствовал принятие народными депутатами Верховной Рады законопроекта №3711-д. Этот документ, который возобновляет работу Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС), предоставил новые силы судебной системе и будет способствовать справедливости, отметил глава украинского государства.

О событии президент высказался вечером во вторник, 29 июня, на своем Telegram-канале. Он заявил, что ждет проект закона на подпись.

"Мы обещали людям восстановление и дальнейшее господство справедливости. Мы делаем это с помощью различных инструментов ежедневно", – написал Зеленский.

Принятие указанного документа он назвал хорошей новостью. "Надеюсь, никому не удалось спрятать в законопроекте юридические "мины" или исказить его смысл "поправочного спамом", – отметил президент.

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Он добавил: ВККС должна быть и будет сформирована так, чтобы у ее членов не было никаких "обязательств" или "связей" с так называемой судейской мафией.

По словам Зеленского, в политике есть и те, кто против привлечения международных экспертов и их решающей роли при отборе кандидатов в ВККС – то есть против реальной судебной реформы. Ее они боятся, но это "полезный страх", написал президент.

"Те, кто превращал судебную систему на частную коммерческую корпорацию, должны смириться и запомнить: ваше время истекло в 2019 году. Мы продолжаем убирать все остатки старой системы из жизни Украины", – заявил глава страны.

Полный пост на Telegram-канале "Zelenskiy / Official":

Напомним, за возобновление работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины проголосовали 293 народных депутата. 217 голосов дала фракция "Слуга народа", 22 – "Европейская солидарность", 13 – группа "За майбутнє", 15 – фракция "Голос", 19 – группа "Довіра".

Также в парламенте поддержали правку к проекту о судоустройстве. Решение конкурсной комиссии будет приниматься 4 голосами (из которых два – международных специалистов).

Как писал OBOZREVATEL, в четверг, 1 июля, в ВР Украины состоится внеочередное заседание. На нем среди прочего планируется рассмотрение законопроекта об олигархах.