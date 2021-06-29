В Раде приняли законопроект о судебной реформе: главные положения

В Верховной Раде приняли законопроект №3711-д, возобновляющий работу Высшей квалификационной комиссии судей.

За проект закона "О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы Украины относительно возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины" проголосовали 293 народных депутата. 217 голосов дала фракция "Слуга народа", 22 – "Европейская солидарность", 13 – группа "За майбутнє", 15 – фракция "Голос", 19 – группа "Довіра".

Согласно принятому закону, в состав ВКСС будет входить 16 членов, восемь из которых назначаются из числа судей или судей в отставке. Комиссия судей Украины считается полномочной при условии назначения в ее состав не менее одиннадцати членов. Члены Комиссии будут назначаться на 4 года по результатам конкурса.

Видео дня

Конкурс в ВККС будет проходить в два этапа:

отбор кандидатов по результатам рассмотрения представленных ими документов, результатов специальной проверки, соответствующей информации из открытых источников;

проведение собеседования с отобранными кандидатами и определение перечня кандидатов для рекомендации Высшему совету правосудия (ВСП).

Членов конкурсной комиссии будет назначать ВСП. Субъектами формирования конкурсной комиссии являются Советы судей, прокуроров, адвокатов и Национальная академия правовых наук в лице президиума.

В состав этой комиссии входят: три человека из числа судей или судей в отставке, предложенные советом судей. По одному – от советов прокуроров, адвокатов и Нацакадемии правовых наук.

Добавим, что в Раде поддержали правку к законопроекту о судоустройстве, что касается решающего голоса иностранных экспертов при формировании ВККС. Теперь решение конкурсной комиссии станет приниматься, если будет четыре голоса, из которых два голоса международных специалистов.

Рада ухвалила закон, який запускає судову реформу в Україні та відновлює роботу ВККС from GalinaTitova1

Как сообщал OBOZREVATEL, в Венецианской комиссии с критикой высказались о подготовленных Верховной Радой Украины изменениях в закон "О судоустройстве и статусе судей".