В Раде срочно соберутся из-за олигархов: обнародована повестка дня

В четверг, 1 июля, в Верховной Раде Украины состоится внеочередное заседание. На нем среди прочего планируется рассмотрение законопроекта об олигархах.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко. Он также обнародовал повестку дня.

Политик уточнил, что среди других вопросов на заседании планируется рассмотрение:

выделения средств с "Большого строительства" на реставрацию культурных памятников ,

законопроекта о коренных народах.

Ранее отмечалось, что рассмотреть должны также проект закона о расформировании Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины.

Видео дня

В "Слуге народа" считают, что указанные документі поддержит не только монобольшинство.

Напомним, что 29 июня в парламенте состоялось другое внеочередное заседание. На нем в первом чтении были приняты законопроекты о национальном сопротивлении, а также об увеличении численности Вооруженных сил Украины на 11 тысяч.

Как сообщал OBOZREVATEL, пленарная неделя в Верховной Раде завершится в пятницу, 2 июля.