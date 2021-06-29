Рада приняла важную правку к законопроекту о судоустройстве в Украине

В Верховной Раде поддержала правку к законопроекту о судоустройстве, что касается решающего голоса иностранцев при формировании Высшей квалификационной комиссии судей. В случае принятия закона решение конкурсной комиссии будет приниматься, если будет четыре голоса, из которых два – голоса международных экспертов.

Об этом стало известно во время заседания народных депутатов во вторник, 29 июня. За поправку проголосовали 255 народных избранников. За поправку к проекту закона №3711-д "О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы Украины относительно возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины" проголосовали 255 народных избранников.

Поясним, что эта поправка означает, что решающий голос при формировании ВККС будет за иностранными экспертами. В случае одинакового количества голосов "за" и "против" голоса трех членов Конкурсной комиссии, из которых двое предложены международными организациями, являются решающими.

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Добавим, что для поддержки деятельности первого состава Конкурсной комиссии и работы ее членов могут привлекаться иностранные эксперты, чья деятельность оплачивается за счет международных и иностранных организаций.

Такие эксперты и специалисты имеют доступ ко всем документам и информации, связанной с проведением конкурса на занятие должности члена ВККС Украины, и на них распространяются все ограничения, определенные законами Украины для членов Конкурсной комиссии.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Венецианской комиссии с критикой высказались о подготовленных Верховной Радой Украины изменениях в закон "О судоустройстве и статусе судей". По мнению специалистов, те, в случае принятия, убьют судебную реформу в нашей стране.