Зеленский о судьбе Крыма и Донбасса: это очередной ультиматум России, а мы к ультиматумам не готовы

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал требование Кремля признать оккупированный Крым "российским", а Луганской и Донецкой областей "независимыми". Он заявил, что это очередной ультиматум России, а Украина к ультиматумам не готова.

Об этом глава государства рассказал в интервью ABC World News Tonight. В понедельник пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что война может закончиться "немедленно", если Украина согласится на четыре условия, которые включают отказ от вступления в НАТО, признание Крыма российской территорией, а Луганской и Донецкой областей независимыми, и прекращение всех военных действий.

Зеленский же заявил, что признание территорий "более сложно", чем может показаться, и что условия России равносильны "ультиматуму".

Видео дня

"Мы не готовы к ультиматумам, но у нас есть возможное решение, резолюция по этим трем ключевым пунктам", — сказал он.

Глава государства также подчеркнул, что сейчас необходимо, чтоб президент России Владимир Путин "заговорил, а не жил в информационном пузыре без кислорода".

"Он находится в этом пузыре, получает эту информацию, и вы не знаете, насколько реалистична эта информация, которую он получает", – сказал Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 7 марта, в 16:00 по киевскому времени стартовал третий раунд переговоров между Украиной и Россией. Они проходили в Беловежской Пуще. Продолжались переговоры почти четыре часа. Все подробности – читайте в материале OBOZREVATEL.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!