Зеленский – о силе России: мощь страны высчитывается не только наличием оружия

Обсуждение мировыми лидерами Украины без присутствия нашей стороны является неправильным, такие беседы не могут быть предметными.

Об этом во время пресс-конференции после встречи с французским лидером Эммануэлем Макроном заявил президент Украины Владимир Зеленский (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Это еще раз показывает, что крупным странам кажется, что все вокруг – их, но мне кажется, что мир гораздо больше", – подчеркнул украинский гарант.

Зеленский добавил, что сейчас сильнейшими является уже не те страны, у которых есть оружие, а те, у которых есть вакцина (речь идет о препаратах против COVID-19 – Ред.).

"Иногда от маленьких стран может зависеть будущее, поэтому надо уважать страны не по размеру, а потому что просто надо уважать друг друга", – подытожил Зеленский.

Напомним, Владимир Зеленский 16 апреля прибыл в Париж для встречи с французским лидером Эммануэлем Макроном. Кроме того, в онлайн-режиме к ним присоединилась канцлер Германии Ангела Меркель.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России заявили, что во время онлайн-конференции 30 марта лидеры Германии, Франции, а также Кремля – Ангела Меркель, Эммануэль Макрон, Владимир Путин – обсудили ситуацию на Донбассе без Владимира Зеленского.