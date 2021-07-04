С Днем Военно-Морских сил Украины 2021: лучшие поздравления и открытки
День Военно-Морских сил Украины в 2021 году приходится на 4 июля. Этот профессиональных праздник, согласно указу президента Петра Порошенко №331/2015 от 12 июня 2015 года, отмечается каждое первое воскресенье июля.
В этот день принимают поздравления военнослужащие и работники украинских ВМС. К празднику OBOZREVATEL публикует стихи, смс, открытки и видео с пожеланиями.С Днем Военно-Морских сил Украины в стихах и прозе
Шанує країна сьогодні
Тих, хто серце морю віддав,
Тих, хто сміливо, безкорисливо
З вод морських захищає Вітчизну!
Вітаємо від душі,
Дорогі моряки!
І нехай у важкі хвилини
Буде вітер вам попутним.
Нехай світить вам завжди
В небі щаслива зірка!
***
За моряков в день Нептуна
Сегодня будем пить до дна!
Волна пусть на плаву вас держит,
И все сбываются надежды.
Пусть шторм и буря не грозит,
А Бог от бед вас защитит.
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Хай не буде перешкодою качка,
І не збиває вітер з ніг.
Будь сміливим, сильним, адже інакше
Ти моряком би стати не зміг.
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У День Військово-Морських сил України хочу побажати гарного, приголомшливого життя, як море. Нехай здоров'я завжди залишається міцним, хай щастя буде безмежним, нехай сили наповнюють тіло і дух кожного дня. Бажаю удачі та успіху, завжди тримати високу хвилю впевненості й стабільності в житті.
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Поздравляю тебя с Днем Военно-Морских сил Украины! Желаю тебе плыть по волнам роскоши и счастья. Не тонущего благополучия, всплеска радостей, любви, как океан, необъятного везения и потока неотъемлемых благ в жизни.
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Від щирого серця і з щирою повагою вітаємо з Днем Військово-Морських сил України! Нехай для вас завжди буде штиль на морі, а щаслива зірка горить яскравим світлом і показує шлях додому. За вашу сміливість і доблесть, за відданість своїй країні, за мир на рідній землі ми з гордістю кажемо вам "дякую". Нехай святковий салют прогримить на вашу честь. Зі святом!Картинки и открытки ко Дню Военно-Морских сил Украины
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр обороны Украины Андрей Таран заявил о планах возобновить способности ВМС в течение двух-трех лет. По его словам, этому будут способствовать пункты Стратегии военной безопасности.
По материалам: pozdravok.ru.