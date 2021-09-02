Зеленский о переговорах с Байденом по 'Северному потоку-2': я считаю, что это большая победа

Президент Украины Владимир Зеленский назвал "большой победой" итоги переговоров с главой США Джо Байденом по российскому газопроводу "Северный поток-2". Глава государства рассказал о гарантиях со стороны американского лидера.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента. Отмечается, что в случае возникновения угроз для энергетической безопасности Украины со стороны России или других сторон проекта Штаты гарантируют введение санкций против "СП-2".

"Я считаю, что с нашей стороны это большая победа, хотя это сложный вопрос", – сказал Зеленский.

Ранее Зеленский заявил, что США могут ввести санкции против России, если будет угроза энергетической безопасности Украины после запуска "СП-2". Вашингтон готов к этому.

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Также сообщалось, что Украина и США по-прежнему считают, что "СП-2" несет угрозу европейской энергетической безопасности и выступают против него. Будут приложены усилия, чтобы не допустить использования газопровода Кремлем в качестве "оружия".

Подробнее об итогах визита украинского президента в США – читайте в нашем материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский призвал начать консультации Украина – США – ФРГ из-за "Северного потока-2".