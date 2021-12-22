Зеленский назвал трех человек, которым разрешено выступать с заявлениями по вопросам внешней политики

Глава украинского государства Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому с инициативами международного характера, а также с официальными заявлениями по внешней политике страны могут выступать только три чиновника. Речь идет о президенте, министре иностранных дел и премьер-министре.

Указ №671/2021 в среду, 22 декабря, был опубликован на сайте президента. В этот же день документ вступил в силу. Напомним, что указанные должности в настоящее время занимают Владимир Зеленский, Дмитрий Кулеба и Денис Шмигаль.

Как говорится в тесте указа, его цель – надлежащее выполнение государством международных договоров и обеспечение единства внешнеполитического курса Украины.

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Основные положения документа:

официальные разъяснения по внешнеполитическому курсу Украины предоставляет МИД. Ведомство обязано обеспечивать выполнение международных договоров и координирует работу госорганов в сфере внешних отношений;

госорганы должны согласовать с МИД подготовку зарубежных визитов и информацию по вопросам международных отношений;

выступления должностных лиц по вопросам государственной политики в сфере внешних сношений осуществляются в пределах их компетенции по соответствующим поручениям президента, премьер-министра или министра иностранных дел;

официальная переписка госорганов по вопросам внешней политики должна осуществляться через МИД;

официальную переписку с внешнеполитическими ведомствами других государств осуществляет МИД;

во время проведения международных переговоров за границей обязательно участие руководителя зарубежного дипломатического учреждения Украины в соответствующем государстве;

должностные лица и госорганы должны информировать президента и МИД о содержании служебных контактов по вопросам, касающимся политики в области внешних сношений, с представителями иностранных государств и международных организаций в течение 10 дней;

указом также утвержден перечень лиц, которых должны включать состав участников международных переговоров в случае проведения их в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о создании кибервойск. Подчиняться они будут Минобороны Украины.