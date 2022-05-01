Зеленский: нам удалось начать эвакуацию людей из "Азовстали", заработал коридор. Видео

В воскресенье, 1 мая, впервые за все дни войны впервые заработал гуманитарный коридор из "Азовстали". Также впервые с начала войны было двое суток настоящего прекращения огня.

Об этом в обращении в Telegram рассказал президент Украины Владимир Зеленский. Эвакуация людей началась впервые после многих недель переговоров, многих попыток, разных встреч, звонков и предложений (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Удалось вывезти уже более ста гражданских – женщин, детей, спасавшихся от боевых действий именно там. Именно на "Азовстали". Учитывая все сложности процесса, первые эвакуированные прибудут в Запорожье завтра утром", – сообщил украинский лидер.

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Он отметил, что там эвакуированных людей встретит команда, которая предоставит необходимую помощь, и выразил надежду, что 2 мая также будут соблюдены все необходимые условия, чтобы продолжить вывоз людей из Мариуполя.

"Планируем начать в восемь утра", – сообщил Зеленский, выразив благодарность всем причастным к процессу эвакуации из "Азовстали".

Также президент подытожил итоги встречи со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, которая посетила Киев 1 мая. Украинский лидер поблагодарил Штаты за помощь в защите нашего государства и наградил Пелоси орденом княгини Ольги.

Зеленский выразил благодарность Штатам и лично Нэнси Пелоси за усилия по защите суверенитета и территориальной целостности украинского государства. Также за недавние мощные шаги по оборонной и финансовой поддержке для Украины, и решение по ленд-лизу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее об эвакуации мариупольцев президент рассказал в своем Twitter. Он сообщил, что первая группа из около 100 мариупольцев уже выехала в направлении Запорожья. До пункта назначения они должны добраться 2 мая..