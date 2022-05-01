Зеленский заявил об эвакуации мирных жителей из 'Азовстали': появились подробности

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о начале эвакуации гражданских граждан с завода "Азовсталь" в Мариуполе. Первая группа из около 100 мариупольцев уже выехала в направлении Запорожья.

До пункта назначения они должны добраться завтра. Об этом Зеленский написал в своем Twitter.

"Началась эвакуация гражданских из Азовстали. Первая группа примерно из 100 человек уже направляется на подконтрольную территорию. Завтра будем встречать их в Запорожье. Спасибо нашей команде! Сейчас они вместе с представителями ООН работают над эвакуацией остальных гражданских с территории завода", - сообщил глава государства.

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Перед тем, как рашисты позволят эвакуационным автобусам двигаться дальше, для мариупольцев оккупанты устраивают "фильтрацию". Фото с людьми, которые сейчас добрались до поселка Безымянное в Донецкой области, сняли фотографы Reuters.

"Гражданских людей из хранилищ "Азовстали" доставили в поселок Безымянное в Донецкой области. Вероятно, здесь эвакуированные украинцы проходят так называемую процедуру "фильтрации" перед тем, как захватчики позволят им проследовать на контролируемую Украиной территорию", - отметили в Telegram-канале "Вооруженные Силы Украины".

Как сообщили в Мариупольском городском совете, эвакуация мариупольцев продлится 2 мая. Выехать смогут люди и из других районов города.

"С учетом безопасности эвакуация мирного населения Мариуполя, находящегося в других районах города, перенесена на понедельник (2 мая). Начало в 8:00 возле ТРЦ "Порт Сити", - подчеркнули в мэрии.

По словам главы фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Давида Арахамии, эвакуация проводится благодаря совместным усилиям Офиса президента Украины, ООН и Международного Комитета Красного Креста и лично министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук.

Арахамия в совместном с Верещук видеообращении рассказали, что уже выехали из Мариуполя более 100 мирных граждан - маленькие дети, женщины и пожилые люди. Нардеп назвал спасение мариупольцев "самой тяжелой операцией с начала войны".

"Две недели назад она казалась невозможной. Неделю назад – маловероятной. Но мы не теряли веры и продолжали выполнять свою работу, потому что там ждали люди. Им было не просто тяжело. Они увидели своими глазами, как может выглядеть ад", - отметил Арахамия. .

Верещук объяснила: чтобы не сорвать эвакуацию, все причастные к ее организации вынуждены хранить все в тайне. Даже учитывая многочисленные провокации и фейки, которые запускали российские оккупанты на своих ресурсах.

"Детали будут со временем. Уже завтра мы будем встречать наших родных мариупольцев, которые вынуждены были более 50 дней под завалами – без еды, без воды, без лекарств, без связи – верить, что мы их спасем. И мы их спасли – вместе с вами. С вашей верой. С вашей надеждой. С вашими молитвами", - сказала Верещук.

А Арахамия подчеркнул, что эвакуация была бы невозможна без профессиональных действий Главного управления разведки и без героических и несгибаемых защитников Мариуполя: пограничников, морпехов, "азовцев", всех, кто защищает город.

Он заверил, что Украина будет продолжать спасать своих граждан.

"Следующий этап операции - вывезти всех остальных. Там еще многие остаются. У них много проблем. Это было первое прекращение огня над "Азовсталью", уже двое суток. Надеемся, будем дальше работать с международными институтами и сделаем возможной эвакуацию всех, кто находятся на "Азовстали", - резюмировал Арахамия.

Напомним, накануне о первых двадцати спасенных из "Азовстали" мирных жителях заявил заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламарь. Однако он подчеркнул, что в безопасное место не был эвакуирован ни один из сотен раненых защитников Мариуполя: они остаются на территории комбината. И медики не имеют возможности облегчить их состояние или уменьшить страдания.

По словам защитников города, они настаивают на эвакуации не только мирных граждан, но и раненых бойцов.