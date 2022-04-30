Зеленский: мы не имеем права отдать наши территории

Президент Владимир Зеленский в очередной раз заявил, что Украина не будет отдавать российским оккупантам свои территории. Это принципиальная позиция нашего государства.

Во время общения с представителями польских средств массовой информации в пятницу, 29 апреля, лидер страны подчеркнул, что речь может идти только о возвращении украинских земель. Видео встречи опубликовала пресс-служба Зеленского в Telegram.

"С самого начала моего президентства мы говорили, что не отдадим им (россиянам. – Ред) ничего. Мы можем говорить только о возвращении наших территорий. Никому ничего мы не имеем права отдавать", – сказал глава государства.

Видео дня

Он подчеркнул, что у Украины есть международно признанные границы, которые мы будем защищать.

"Это наше государство, оно имеет международно признанные границы со дня провозглашения независимости. Мы должны их защищать. Но и лишнего, чужого, нам не нужно", – добавил политик.

Отметим, что по итогам 65-го дня войны с Россией Зеленский сообщил, что по состоянию на вечер 29 апреля наши воины дают отпор оккупантам по всем направлениям, где они пытаются наступать. Непростая ситуация сохраняется на Харьковщине, однако украинские военные имеют там важные тактические успехи.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины считает, что ракетный удар по Киеву во время визита в столицу Антониу Гутерреш является унижением ООН со стороны страны-агрессора России. Он отметил, что, к сожалению, атака россиян осталась без ответа.