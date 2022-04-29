'Бьем оккупантов по всем направлениям!' Зеленский обратился к украинцам и поблагодарил США за ленд-лиз

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что по состоянию на вечер 29 апреля, 65-го дня полномасштабной войны с Россией, наши воины дают отпор оккупантам на всех направлениях, где они пытаются наступать. Непростая ситуация сохраняется на Харьковщине, однако у украинских военных там есть важные тактические успехи.

Об этом глава государства сказал в вечернем видеообращении к украинцам (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). На Донбассе, по его словам, захватчики делают все, чтобы полностью уничтожить жизнь на этой территории.

Оккупанты продолжают наносить удары по инфраструктуре и жилым районам.

"Россия хочет сделать эту территорию безлюдной. Поэтому оборона нашей земли, защита наших людей – это борьба за жизнь для Лисичанска, Северодонецка, Попасной, Краматорска, Славянска, Марьинки и всех других городов и общин Донбасса, которые российские войска хотят превратить в руины", – сказал Зеленский.

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Он подчеркнул, что в этой войне решается все.

Зеленский также рассказал об уничтоженном россиянами Мариуполе. Город, который был одним из самых развитых в регионе, превратился в российских концлагерь среди руин, где порядки захватчиков не сильно отличаются от того, что делали нацисты на захваченной территории востока Европы.

"Но российским военным удается быть даже более циничными, чем нацистам 80 лет назад. Тогдашние захватчики хотя бы не рассказывали, что мариупольцы и защитники города сами себя обстреливали и убивали", – добавил президент Украины.

Он прокомментировал то, что на временно оккупированной Херсонщине якобы готовятся к переходу в "рублевую зону". Зеленский сказал, что все попытки перевести нашу территорию в административную, валютную или любую другую систему РФ будут означать одно: сама Россия от этого и пострадает. "Наши ответы, санкции и другое реагирование свободного мира на агрессивные действия России не заставят себя ждать", – отметил он.

Глава государства также поблагодарил США, президента Джо Байдена и Конгресс за ленд-лиз.

"Уверен, сейчас ленд-лиз поможет Украине и всему свободному миру преодолеть идейных наследников нацистов, развязавших войну против нас. Ленд-лиз и другие программы поддержки Украины – это конкретное доказательство того, что свобода и сейчас умеет защищаться от тирании", – отметил гарант.

Он рассказал, что сегодня украинское правительство рассматривало вопрос ликвидации дефицита на рынке горючего, ведь во многих областях нашего государства сейчас есть очереди на заправках, цены на топливо растут.

"Оккупанты целенаправленно уничтожают инфраструктуру для производства, поставки и хранения горючего. Россия также заблокировала наши порты, и потому мгновенных решений для восполнения дефицита нет. Но чиновники обещают, что в течение недели, максимум – двух будет обеспечена такая система поставки горючего в Украину, которая сможет не допускать дефицита...Мы должны брать в Европейском Союзе столько горючего, сколько необходимо сейчас для наших граждан", – сказал Зеленский.

Президент также высказался по поводу вчерашнего ракетного удара РФ по Киеву, который произошел, когда в столице находился генсек ООН Антониу Гутерреш.

"Досадно, но такое сознательное и жестокое унижение Организации Объединенных Наций со стороны России осталось без мощного ответа", – резюмировал гарант.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский заявил, что Украина с высокой долей вероятности может прекратить переговоры с Россией. Причина заключается в том, что российские оккупанты продолжают беспощадно убивать мирное население.