Зеленский констатировал отсутствие мирных договоренностей с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в последнее время на Донбассе стало меньше снайперского вражеского огня. Но с Россией не удалось достичь полноценных мирных договоренностей о режиме полной и всеобъемлющей тишины.

Таким мнением он поделился в телефонном разговоре с сенатором США, сопредседателем Украинского кокуса в Сенате Робертом Портманом. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что гарант указал на некоторые положительные изменения на линии разграничения, которые "все-таки присутствуют". Он уточнил, что речь идет об уменьшении погибших за последние дни и об уменьшении интенсивности снайперского огня.

При этом Зеленский подчеркнул, что так и не удалось достичь договоренностей с Россией о полном прекращении огня, поэтому ситуация продолжает оставаться опасной.

Президент поблагодарил американского сенатора за предоставление США Украине финансовой помощи в объеме более $700 миллионов, из которых почти $400 млн пойдет на на укрепление обороноспособности страны.

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