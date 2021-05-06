Зеленский констатировал отсутствие мирных договоренностей с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в последнее время на Донбассе стало меньше снайперского вражеского огня. Но с Россией не удалось достичь полноценных мирных договоренностей о режиме полной и всеобъемлющей тишины.
Таким мнением он поделился в телефонном разговоре с сенатором США, сопредседателем Украинского кокуса в Сенате Робертом Портманом. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Отмечается, что гарант указал на некоторые положительные изменения на линии разграничения, которые "все-таки присутствуют". Он уточнил, что речь идет об уменьшении погибших за последние дни и об уменьшении интенсивности снайперского огня.
При этом Зеленский подчеркнул, что так и не удалось достичь договоренностей с Россией о полном прекращении огня, поэтому ситуация продолжает оставаться опасной.
Президент поблагодарил американского сенатора за предоставление США Украине финансовой помощи в объеме более $700 миллионов, из которых почти $400 млн пойдет на на укрепление обороноспособности страны.
Как сообщал OBOZREVATEL:
8 апреля президент отправился со срочной рабочей поездкой на Донбасс из-за обострения на фронте.
Из зоны проведения Операции Объединенных сил Зеленский записал видеоролик, подчеркнув, что важно, чтобы представители власти чаще приезжали на линию фронта, поддерживая военных, а не сидели в своих кабинетах.
Позже он на русском языке обратился к главе РФ Владимиру Путину и предложил ему встретиться на украинском Донбассе, где идет война.