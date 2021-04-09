Зеленский записал новый ролик из зоны ООС об эскалации на Донбассе

София Закревская
София Закревская
Политика
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Зеленский записал новый ролик из зоны ООС об эскалации на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский записал новый видеоролик из зоны проведения операции Объединенных сил на Донбассе, где находился с рабочим визитом.

Видео опубликовали на официальной странице главы государства в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

"Два дня на передовой, где решается судьба Украины. Два дня рядом с героями, которые защищают нас с вами. Два дня, за которые в очередной раз убедился – нас никто не победит! Слава Украине!" – написал президент.

Зеленский подтвердил, что на Донбассе действительно есть обострение ситуации, это видят все: и простые солдаты, и командование. Он проехал по тем местам, где в последнее время российские наемники ранили и убили больше всего украинских защитников.

"Когда бьют по нашим бойцам и есть погибшие, все понимают, что армия отвечает", – подчеркнул президент.

Украинский гарант также подчеркнул, что важно, чтобы представители власти чаще приезжали на линию фронта, поддерживая военных, а не сидели в своих кабинетах.

Напомним, 8 апреля Владимир Зеленский отправился со срочной рабочей поездкой на Донбасс из-за обострения на фронте.

Скриншот.

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