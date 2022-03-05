Зеленский: каждый метр нашей земли, отвоеванный у врага, – шаг к победе, переходите в наступление. Видео

Вечером 5 марта президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам с новым обращением. Он заверил, что оккупация в нашей стране невозможна, поскольку люди бесстрашно защищают свою землю, и призвал украинцев не останавливаться.

Обращение было опубликовано на канале президента. Гарант призвал жителей временно оккупированных городов выходить на улицы и сражаться (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Это особый героизм – протестовать, когда твой город оккупирован. Пусть и временно. Когда нет оружия, а тебе отвечают выстрелами. И ты не убегаешь. Когда нет брони, а на тебя едет БТР. И ты не уходишь. Вот поэтому оккупация – временная! Она искусственная. Наши люди, наши украинцы не отступают. Не сдаются. Не останавливают сопротивления. Они кричат оккупантам – иди домой. Как русский корабль!" – подчеркнул президент.

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"Каждый метр нашей украинской земли, отвоеванный протестом и унижением оккупантов, – это шаг к победе для всей Украины. Это шанс на жизнь. Украинцы! Во всех наших городах. Куда зашел враг. Почувствуйте это. Переходите в наступление!" – призвал гарант.

"Нужно идти на улицу! Надо бороться! Каждый раз, когда есть возможность. Как в Херсоне. Как в Бердянске. Как в Мелитополе. Как в Конотопе. Надо выходить и гнать зло из наших городов. Чтобы не сделали новые "днр" и "лнр", в которых нормальная жизнь просто невозможна. Только рабство. Только на коленях", – отметил Зеленский.

Он призвал к борьбе, в частности, и жителей самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР".

"Донбасс! Вспомни, как о тебе говорили: Донбасс никто не ставил на колени! И никому поставить не дано! Эти слова в Донецке и Луганске знает каждый. Их часто повторяли. Раньше. А что сейчас?" – обратился гарант по-русски.

"Я знаю, что многие из вас поверили, что Украина вас якобы ненавидит. Якобы будет нападать. Якобы будет уничтожать. Лжецы на российском телевидении говорят об этом каждый день. Это их работа. Врать каждый день. Но это не должно быть вашей судьбой. Просто сравните – Донецк после 8 лет войны и Харьков после 8 дней войны", – подчеркнул лидер страны.

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