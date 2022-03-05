"Херсон – это Украина": люди вышли на  митинг против российских оккупантов, те открыли стрельбу. Видео

В Херсоне в субботу, 5 марта, местные жители снова устроили масштабный митинг с украинскими флагами и патриотическими лозунгами, чтобы показать оккупантам: им тут не рады. Российские военные начали стрелять в воздух, чтобы напугать и разогнать людей, вышедших на улицы.

Многие участники протеста снимали происходящее на мобильные телефоны. Соответствующие видео появились в сети (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Как видно на опубликованных кадрах, на главную площадь Херсона вышли и мужчины, и женщины.

Видео дня

Масштабный митинг сопровождался криками: "Слава Украине!" "Героям слава!" "Херсон – это Украина" и другими. Многие херсончане использовали украинскую символику.

В какой-то момент российские оккупанты открыли огонь из стрелкового оружия. Некоторые украинцы немного отошли назад, однако продолжили акцию.

"Мы не боимся!" – сказала на камеру одна из патриоток, которая вышла на массовый протест.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в украинском городе Херсон, который несколько дней находится в осаде оккупантов, местные жители голыми руками пытались остановить российскую военную технику.

Днем ранее в этом городе РФ хотела устроить провокацию. Оккупанты привезли в Херсон несколько машин с людьми, которых пытались выдать за местных. "Актерам" нужно было показать радость от получения российской "гуманитарки", однако постановка провалилась.

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