Зеленский больше сосредоточен на аресте Порошенко, чем на объединении Украины против угрозы РФ, – Бильдт

Экс-премьер-министр Швеции Карл Бильдт обеспокоен тем, что президент Владимир Зеленский сосредоточен на аресте пятого президента Украины и лидера партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко больше, чем на объединении страны против российской угрозы.

Об этом Бильдт написал в Twitter.

"Я сейчас еду домой из Киева. Я глубоко обеспокоен, что президент Зеленский больше сосредоточен на аресте политического оппонента – ныне лидера оппозиции Петра Порошенко – чем на объединении своей страны против российской угрозы", – написал политик.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Карл Бильдт предупредил украинские власти о том, что ситуация с преследованием Порошенко может негативно повлиять на имидж Украины в мире.

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Напомним, недавно стало известно, что суд по избранию меры пресечения Петру Порошенко будет проходить 17 января. Заседание будет открытым, так что каждый сможет принять в нем участие.

6 января Печерский районный суд Киева наложил арест на имущество Петра Порошенко. Под арест попали, в частности, квартиры Порошенко в Виннице и Киеве, усадьба в Козине, земельные участки, а также акции в ряде частных компаний.

Адвокат Порошенко Игорь Головань заявил, что сторона пятого президента будет обжаловать решение суда и обратится в Европейский суд по правам человека.

20 декабря Порошенко был уведомлен почтой о подозрении в совершении государственной измены и содействии деятельности террористических организаций.

Следователи ДБР во взаимодействии со следователями СБУ и под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора расследуют уголовное производство по схеме поставок угля с временно оккупированных территорий и "содействие террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР" группой граждан Украины".

Находящийся в командировке в ЕС Порошенко заявил, что вернется в Украину 17 января.