'Повлияет на имидж Украины': Карл Бильдт осудил решение об аресте активов Порошенко

Преследование пятого президента, лидера партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко напоминает о худших временах режима Виктора Януковича.

Так прокомментировал решение Печерского суда об аресте активов Порошенко влиятельный шведский политический деятель, дипломат, бывший премьер-министр Швеции Карл Бильд.

"Невозможно поверить, что в этой критической ситуации для Украины пытаются привлечь к ответственности и заключить в тюрьму бывшего президента Порошенко", – написал Карл Бильдт.

"Это напоминает о худших годах режима Януковича и, несомненно, повлияет на имидж страны", – резюмировал европейский дипломат.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Печерский районный суд Киева арестовал имущество пятого президента Украины, лидера "Европейской Солидарности" Петра Порошенко.

Сопредседатель фракции "Европейской Солидарности" Ирина Геращенко назвала это решение "политическими репрессиями против оппозиции и ее лидера, выборочным правосудием, запугиванием и давлением".

Ранее секретарь СНБО в 2014-2019 годах, руководитель Центрального штаба "ЕС" Александр Турчинов заявил, что очередное сфабрикованное по указанию Зеленского дело против пятого президента, лидера партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко превратится в фарс, равно как и все предыдущие .

Кроме того, народный депутат от фракции "Голоса", член Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин отметил, что объявление подозрения - это реакция на уменьшение расстояния между Зеленским и Порошенко в президентском рейтинге.