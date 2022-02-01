Зеленский анонсировал создание профессиональной армии в Украине: подписан указ
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал создание профессиональной армии в Украине, что предполагает ряд изменений для украинских военных. Соответствующий указ глава государства подписал 1 февраля на торжественном заседании Верховной Рады.
Оно состоялось по случаю открытия седьмой сессии Совета девятого созыва. Документ является стартом перехода Украины к профессиональной армии (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
"Этот указ не потому, что скоро война, а этот указ, чтобы дальше был мир в Украине", – подчеркнул гарант.
Зеленский объяснил, что изменится в стране со вступлением в силу указанного документа.
"Этим указом предусмотрено увеличение денежного довольствия всех военных до уровня не ниже трех минимальных зарплат, переход Украины к основам профессиональной армии, увеличение срока действия контрактов, разработка концепции обеспечения жильем военнослужащих, ветеранов, членов их семей, система карьерного роста офицеров, а также увеличение в течение следующих трех лет численности ВСУ на 100 тыс. человек профессиональной армии, создание дополнительных 20 бригад ВСУ", – рассказал президент.
Отметим, что на открытие сессии были приглашены почетные гости, члены Кабинета министров во главе с премьером, предыдущие президенты Украины, главы служб и ведомств, иностранные делегации. Зеленский начал свою речь после исполнения гимна Украины хором имени Веревки. Гарант, кроме формирования профессиональной армии в Украине, говорил о коронавирусе, российской агрессии, экономике.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее президент Украины Владимир Зеленский распорядился повысить военнослужащим зарплату. Она должна в два раза превышать минималку, установленную на 1 января. Обеспечить повышение необходимо с 1 января 2023 года
военным летчикам Вооруженных сил Украины решили повысить зарплату. Это произошло после того, как ранее они массово начали увольняться.