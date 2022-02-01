Борьба с COVID-19, стабилизация гривни и укрепление обороноспособности страны. Главное из заявлений Зеленского в Раде

Во вторник, 1 февраля, открылась седьмая сессия Верховной Рады девятого созыва. На торжественном заседании выступил президент Украины Владимир Зеленский.

Как передает корреспондент OBOZREVATEL, охрану здания парламента усилили, установив по периметру кордоны нацгвардейцев. Перед зданием ВР проходит немногочисленный митинг (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

На открытие сессии были приглашены почетные гости, члены Кабинета министров во главе с премьером, предыдущие президенты Украины, главы служб и ведомств, иностранные делегации.

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Зеленский начал свою речь после исполнения гимна Украины хором имени Веревки.

"Очень хочу, чтобы в первый день второго месяца три властных ветви и четвертая власть, включив все пять и даже очень важное шестое чувство, осознали эти слова. О том, что мы часто слышали, редко достигали и в чем остро, очень остро нуждаемся – это единство", – сказал он.

По словам президента, легкое течение вируса Омикрон, меньше госпитализированных украинцев, меньше смертей – это результат единства 15 млн граждан Украины, получивших две прививки.

"Единство властей вчера при принятии бюджета – это вдвое большие зарплаты для наших медиков. Единство власти сегодня – это нормальное прохождение новых волн, достаточное обеспечение кроватями, кислородом, миллиарды гривен е-поддержки и миллионы граждан, которые этим воспользовались", – добавил Зеленский.

По его мнению, важно также единство в информационном поле, ведь "медиаполе – это новое поле битвы, а новости – оружие".

"Наша экономика стабилизируется, в финансовой системе все под контролем, поступления в бюджет в январе перевыполнены на 7 млрд", – подчеркнул глава государства, добавив, что гривня на сегодня "чувствует себя лучше", в понедельник укрепилась на 30 копеек.

Кроме того, единство разблокировало "нормандский формат" и дало возможность для диалога, продолжил Зеленский.

"Впервые с 2014 года все четыре стороны согласовали совместное итоговое заявление. Мы активно работаем, чтобы в ближайшие дни согласовать дату следующей встречи советников в Берлине, где, надеюсь, будет договоренность о встрече лидеров "нормандской четверки", – сказал он.

Также президент прямо на трибуне подписал указ об увеличении профессиональной армии на 100 тысяч человек, увеличении довольствия военнослужащих от трех минимальных зарплат, создании 20 бригад и запуске программы обеспечения жильем военных.

"Этот указ – это старт перехода Украины на профессиональную армию. Этот указ не потому, что скоро война; этот указ, чтобы и дальше был мир в Украине", – заверил Зеленский.

После выступления главы государства нардепы вышли к трибуне с флагами стран, которые помогают Украине в сдерживании российской агрессии – США, Канады, Великобритании, Польши и других.

Ожидается, что в Раде примут проект повестки дня седьмой сессии, создадут ряд временных следственных комиссии, а также примут решение о премии участникам внешнего независимого оценивания.

Отметим, что уже со среды из-за COVID-19 начнется работа нардепов в комитетах, комиссиях, депутатских группах и фракциях.

Как сообщал OBOZREVATEL, народные депутаты приняли решение перенести пленарные заседания на середину февраля в связи со вспышкой коронавируса.