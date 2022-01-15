Военным летчикам Украины после массовых увольнений повысили зарплату
Военным летчикам Вооруженных Сил Украины решили повысить зарплату. Это произошло после того, как ранее они массово начали увольняться.
Соответствующий приказ подписал Министр обороны Алексей Резников. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.
По его словам, повышенное финансовое обеспечение начисляется с 1 января 2022 года.
По словам Резникова, развитие военной авиации и ПВО – это один из приоритетов Министерства. Он напомнил, что в прошлом году ведомству удалось на 2,5 млрд. грн. увеличить бюджет Минобороны - эти средства будут направлены на первый этап повышения денежного обеспечения для ряда категорий военных.
"Пилоты в Вооруженных Силах с 1 января также будут получать конкурентные выплаты не только в среднем по экономике, но и сопоставимые с коллегами в других ведомствах сектора национальной безопасности и обороны", — отметил министр.
Он уточнил, что в среднем выплаты для каждого специалиста возрастут на 10 – 16 тысяч гривен. Всего в течение года на увеличение выплат для этой категории военнослужащих будет направлено 251 миллионов гривен.
Напомним, несколько месяцев назад стало известно, что за 2019-2020 годы из Воздушных сил Вооруженных сил Украины уволилось около 140 летчиков-испытателей, а в 2021-м планировали это сделать еще около 40. Командование частично объясняло сложившуюся тенденцию внутренней конкуренцией с МВД из-за заработной платы.
Летчик ВС ВСУ в 2021 году получал зарплату в размере 19-24 тысяч гривен. При этом летчики Госпогранслужбы получали 28 тысяч гривен. Еще больше платили летчикам Нацгвардии, Службы по чрезвычайным ситуациям и Нацполиции: 32, 36 и 50 тысяч гривен соответственно. В то же время командир авиаэскадрильи и авиабригады Нацгвардии получали 41 и 50 тысяч гривен соответственно.
Как сообщал OBOZREVATEL, должностные оклады украинских чиновников в 2022 году собираются повысить на 9%. При этом минимальный размер оклада установится на уровне не ниже двух прожиточных минимумов, то есть 4962 грн (до декабря-2022). Это на 9,3% выше, чем сейчас (4540 грн). Речь идет о "голом" окладе, без доплат и надбавок, поэтому он может быть ниже минимальной зарплаты (6500 грн). С какого числа произойдет повышение, пока не уточняется.
Ранее Кабинет министров согласовал законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты касательно оплаты труда. Документом, среди прочего, совершенствуется порядок вычисления минимальной заработной платы.