Зеленский решил повысить зарплату военным, но через год

Президент Украины Владимир Зеленский распорядился повысить военнослужащим зарплату. Она должна в два раза превышать минималку, установленную на 1 января.

Глава государства подписал соответствующий указ №668/2021 от 30 декабря. Обеспечить повышение необходимо с 1 января 2023 года (чтобы посмотреть документ, доскролльте страницу до конца).

Однако это не коснется военнослужащих-срочников.

"Кабинету министров принять в установленном порядке мероприятия об обеспечении с 1 января 2023 года минимального размера денежного обеспечения военнослужащих ВСУ (кроме военнослужащих срочной службы) на уровне не менее двукратного размера минимальной зарплаты, установленной законом на 1 января календарного года", – сказано в документе.

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Также до 30 июня 2022 года необходимо разработать и внести в Верховную Раду соответствующий законопроект.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщал OBOZREVATEL, на заседании СНБО с 30 декабря по инициативе Зеленского было решено обеспечить военнослужащих жильем и решить вопрос с уравниванием зарплат.