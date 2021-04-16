Зеленский анонсировал согласование кластеров на встрече советников "нормандской четверки"
Украина, Германия, Франция и Россия приближаются к следующему заседанию в "нормандском" формате. 19 апреля состоится встреча советников "нормандской четверки", на которой обсудят кластеры – пошаговый план реализации Минских соглашений.
Об этом во время пресс-конференции после встречи с французским лидером Емманулем Макроном заявил президент Украины Владимир Зеленский (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Кластеры разработаны французской и немецкой стороной с дополнениями Украины, они рассматриваются также и Россией. Все страны подготовят дополнения, с чем согласны и не согласны", – сказал президент.
Зеленский добавил, что он рассчитывает на восстановление режима прекращения огня на Донбассе после встречи советников.
Напомним, Владимир Зеленский 16 апреля прибыл в Париж для встречи с французским лидером Эммануэлем Макроном. Кроме того, в онлайн-режиме к ним должна была присоединиться канцлер Германии Ангела Меркель.
Как сообщал OBOZREVATEL:
о подготовке встречи Зеленского с Меркель и Макроном стало известно еще 5 апреля. Сначала информацию обнародовали дипломатические источники, а затем подтвердил глава Офиса президента Андрей Ермак.
Позднее ее детали раскрыл посол Франции в Украине Этьен де Понсен. Он отметил, что президент Украины хочет встретиться с Макроном с глазу на глаз.
Впрочем спустя некоторое время выяснилось, что встреча не будет двухсторонней, поскольку к ней в видеоформате решила присоединиться Меркель.