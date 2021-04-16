Зеленский анонсировал согласование кластеров на встрече советников 'нормандской четверки'

Украина, Германия, Франция и Россия приближаются к следующему заседанию в "нормандском" формате. 19 апреля состоится встреча советников "нормандской четверки", на которой обсудят кластеры – пошаговый план реализации Минских соглашений.

Об этом во время пресс-конференции после встречи с французским лидером Емманулем Макроном заявил президент Украины Владимир Зеленский (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Кластеры разработаны французской и немецкой стороной с дополнениями Украины, они рассматриваются также и Россией. Все страны подготовят дополнения, с чем согласны и не согласны", – сказал президент.

Зеленский добавил, что он рассчитывает на восстановление режима прекращения огня на Донбассе после встречи советников.

Напомним, Владимир Зеленский 16 апреля прибыл в Париж для встречи с французским лидером Эммануэлем Макроном. Кроме того, в онлайн-режиме к ним должна была присоединиться канцлер Германии Ангела Меркель.

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